Syn Wiśniewskiego i Mandaryny ujawnił rodzinny sekret. Opowiedział o prześladowaniach Fabienne w szkole. Musiała uciekać

Michał Wiśniewski i Mandaryna przez lata byli jedną najgłośniejszą parą w polskim show-biznesie. Ich ślub, wspólne życie, występy w reality show "Jestem jaki jestem" w TVN i późniejsze rozstanie budziły ogromne emocje. Choć po rozwodzie każde z nich poszło własną drogą, to w lecie 2026 roku wydarzyło się coś, czego mało kto się spodziewał - para znów dała sobie szansę!

Xavier o powrocie Wiśniewskiego do Mandaryny: "Tego nie było w naszym bingo"

Powrót rodziców był dla Xaviera i Fabienne ogromnym zaskoczeniem. Syn artystów przyznał, że początkowo ich relacja wyglądała zupełnie niewinnie. Michał i Marta zaczęli od odbudowywania kontaktu i spotkań, które miały charakter przyjacielski. W finale z tej przyjaźni narodziło się na nowo ich uczucie.

Xavier Wisniewski w rozmowie ze "Światem Gwiazd" przyznał nawet, że taki scenariusz zupełnie nie mieścił się w planach jego i siostry.

Tego nie było w naszym bingo.

Byli partnerzy Michała i Mandaryny utrudniali im relacje

Syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny zdradził również, że przez pewien czas ich kontakty nie zawsze były proste. Na drodze do swobodnej relacji miały pojawiać się przeszkody, między innymi brak pełnej akceptacji ze strony poprzednich partnerów.

Powrót Michała Wiśniewskiego i Mandaryny nie wydarzył się z dnia na dzień. Jak zdradził Xavier, wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. Jego rodzice mieli na początku odbudowywać kontakt bez żadnych wielkich deklaracji. Spotykali się po prostu po przyjacielsku, "po ziomalsku".

Z czasem te niezobowiązujące spotkania zaczęły jednak nabierać innego znaczenia. Dawna więź, która przez lata pozostawała gdzieś w tle, zaczęła się odbudowywać. Z przyjaźni i zwykłego kontaktu między dwojgiem ludzi narodziło się ponownie uczucie.

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Dla Xaviera i Fabienne taki obrót spraw był ogromnym zaskoczeniem. Jak przyznał syn artystów, nawet oni - jako dzieci Michała i Marty - nie zakładali, że ich rodzice jeszcze kiedyś będą razem.

Dzieci znanych rodziców nie miały łatwo

W wywiadzie Xavier został także zapytany, jak się żyło mu jako dzieciakowi sławnych rodziców. Okazało się, że syn Wiśniewskich świetnie sobie radził w szkole. Zanim do rówieśników dotarła fama na jego temat, zdążył się już z nimi zakumplować. Okazuje się, że trudniejsze doświadczenia miała jego siostra, Fabienne.

Prędzej Fabka, niż ja

- przyznał Xavier.

Syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny zaznaczył, że Fabienne sama zdecyduje, czy i kiedy będzie chciała opowiedzieć o tamtych wydarzeniach. Zdradził jednak, że sytuacja w szkole była dla niej bardzo trudna.

Fabienne była prześladowana w szkole za rodziców

Fabka, jak będzie chciała, to o tym opowie, ale faktycznie była prześladowana w szkole za rodziców, robili jej niefajne psikusy.

Jak dodał, problemy sprawiły, że jego siostra niechętnie chodziła do szkoły i próbowała unikać tej sytuacji.

Ona później niechętnie chodziła do tej szkoły, trochę uciekała

- wyznał Xavier Wiśniewski.

Na szczęście historia znalazła dobre zakończenie. Fabienne zmieniła szkołę, a w nowym miejscu została przyjęta znacznie cieplej.

Na szczęście wszystko się ogarnęło, znalazła nową szkołę i tam przyjęli ją bardzo cieplutko

- podsumował Xavier.

Dziś rodzeństwo jest już dorosłe i może patrzeć na tamte wydarzenia z większego dystansu. Xavier, opowiadając o rodzinnych sprawach, pokazał, że za popularnością i nazwiskiem znanych rodziców często kryją się także trudniejsze momenty, z którymi dzieci gwiazd muszą sobie radzić z dala od kamer. Z wywiadu aż "bije", że Xavier poradził z tym sobie rewelacyjnie.

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Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem?! Wszystko za sprawą ich syna Xaviera