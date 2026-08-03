Takich pracowników szuka Helena Englert! Lista wymagań mówi wszystko

Ostatnie miesiące są dla Heleny Englert wyjątkowo intensywne. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny nie tylko występuje na scenie i przed kamerą, ale rozwija także muzyczne projekty. Przed nią kolejne zawodowe wyzwania, dlatego zdecydowała się poszukać osoby, która pomoże jej zadbać o obecność w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie aktorka zamieściła ogłoszenie skierowane do osób zainteresowanych współpracą. Jak podkreśliła, potrzebuje wsparcia przy tworzeniu i prowadzeniu internetowych treści.

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Helena Englert zatrudnia! Ma konkretne wymagania, ale jednego nie ujawniła

Helena Englert nie ukrywa, że jej kalendarz wypełniony jest po brzegi. Oprócz pracy na planach filmowych i serialowych pojawia się również w teatrze. Coraz śmielej rozwija także działalność muzyczną, nagrywając własne utwory i koncertując. W najbliższym czasie czeka ją również kolejny głośny projekt - udział w nowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami".

Nic więc dziwnego, że postanowiła odciążyć się z części obowiązków. W opublikowanym ogłoszeniu zdradziła, jakiej osoby szuka. Kandydat lub kandydatka powinni dobrze orientować się w aktualnych trendach internetowych, sprawnie montować materiały wideo i być dostępni do współpracy od sierpnia do grudnia. Nie bez znaczenia ma także poczucie humoru, które - jak można wywnioskować z wpisu – również znalazło się na liście oczekiwań.

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Aktorka zaznaczyła przy tym, że nie będzie to zajęcie wymagające pełnego etatu. Dała jednak do zrozumienia, że obowiązków będzie na tyle dużo, iż współpraca nie ograniczy się jedynie do okazjonalnej pomocy.

Mimo że Helena szczegółowo opisała, jakich umiejętności oczekuje od przyszłego współpracownika, nie zdradziła najważniejszych informacji z punktu widzenia kandydatów. W ogłoszeniu zabrakło wzmianki o wysokości wynagrodzenia czy rodzaju umowy. Osoby zainteresowane współpracą zostały poproszone jedynie o kontakt poprzez wiadomość prywatną w mediach społecznościowych. Można przypuszczać, że szczegóły mają być ustalane już indywidualnie z wybranymi kandydatami.

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