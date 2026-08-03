Trzymajcie się! Daniel Martyniuk długo złorzeczył na Instagramie, po czym wystąpi w telewizji! Przeszedł w tym celu przeszkolenie wojskowe

Daniel Martyniuk znów przyciągnął uwagę mediów. Tym razem nie chodzi jednak o jego aktywność w mediach społecznościowych, lecz o telewizyjny projekt, w którym zdecydował się wziąć udział. Syn Zenka Martyniuka dołączył do grona uczestników czwartej edycji programu "Nasi w mundurach", który po dwuletniej przerwie wraca na antenę TTV.

Telewizja podała to oficjalnie

Informacja została właśnie ujawniona na oficjalnym profilu stacji na Instagramie i od razu wywołała duże zainteresowanie. Zdjęcia do programu są już zakończone, a emisję nowych odcinków zaplanowano na jesień.

Kolejny uczestnik melduje się w koszarach! Będzie musiał zmierzyć się z zadaniami, które wycisną z uczestników krew, pot i łzy! Witamy na poligonie... Daniela Martyniuka! "Nasi w mundurach" jesienią w TTV

Daniel Martyniuk w wojskowym programie TTV

"Nasi w mundurach" to format, w którym znane osoby przechodzą wymagające szkolenie wojskowe pod okiem instruktorów z elitarnej jednostki GROM. Na uczestników czekają intensywne ćwiczenia, pobyt na poligonie, noclegi w namiotach oraz wojskowa dyscyplina.

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Program ma pokazać, jak celebryci radzą sobie w warunkach dalekich od codziennego życia i wygód. Zamiast czerwonych dywanów czy telewizyjnych studiów będą musieli wykonywać rozkazy, współpracować z grupą i zmierzyć się z fizycznym oraz psychicznym wysiłkiem.

Udział Daniela Martyniuka w tym formacie wzbudził ogromne emocje. W ostatnich tygodniach syn króla disco polo regularnie pojawiał się w nagłówkach za sprawą publikowanych na Instagramie relacji i kontrowersyjnych wypowiedzi. Teraz po raz pierwszy zobaczymy go w tak wymagającym telewizyjnym formacie.

Jakub Rzeźniczak także wystąpi w "Naszych w mundurach"

Daniel Martyniuk nie będzie jedyną rozpoznawalną twarzą nowego sezonu. Stacja TTV potwierdziła również udział Jakuba Rzeźniczaka. Były piłkarz od lat nie pozwala o sobie zapomnieć, dlatego jego obecność w programie również nie przeszła bez echa.

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To właśnie Martyniuk i Rzeźniczak zostali przedstawieni jako pierwsi uczestnicy czwartej edycji. Kolejne nazwiska mają być ujawniane stopniowo przed jesienną premierą.

Fani nie gryzą się w języki

Już po pierwszych ogłoszeniach w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci zastanawiają się, jak Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźniczak poradzą sobie z wojskowym rygorem i czy sprostają zadaniom przygotowanym przez instruktorów GROM. Wielu jst zdanie, że młody Martyniuk absolutnie nie nadaje się do tego programu, inni twierdzą, że ostra dyscyplina bardzo mu się przyda. Jak będzie przekonamy się już jesienią, gdy "Nasi w mundurach" powrócą na antenę TTV.

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