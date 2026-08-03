Ariana Grande co raz bardziej szokuje wyglądem. Fani martwią się o jej zdrowie

Ariana Grande zaniepokoiła internautów

Premiera albumu "Petal", która miała miejsce ostatniego dnia lipca, zeszła na dalszy plan wobec dyskusji o wyglądzie piosenkarki. W najnowszym teledysku sylwetka Ariany Grande wzbudza ogromne kontrowersje. Chociaż część osób uważa, że komentowanie ciała jest nie na miejscu, inni twierdzą, że w tym przypadku nie można milczeć. W klipie widać mocno zarysowane żebra, obojczyki, kości policzkowe i bardzo cienkie ramiona, co przyciąga miliony widzów ciekawych, o co całe zamieszanie. Zwykli internauci głośno wyrażają obawy, sugerując problemy zdrowotne artystki.

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Gwiazda robi przerwę w karierze

Dzień po wypuszczeniu płyty, aktywność zawodowa Ariany uległa zmianie. Artystka odwołała swój debiut na Broadwayu, a jej zespół poinformował o rezygnacji 2 sierpnia. Dodatkowo w mediach społecznościowych zablokowano możliwość komentowania i usunięto część wpisów. Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez menadżerów, po zakończeniu trasy The Eternal Sunshine Tour zaplanowanym na 1 września, gwiazda wycofa się tymczasowo z życia publicznego.

"Nie może się doczekać skończenia trasy i zrobienia tego w wielkim stylu, zdrowo i szczęśliwie, a potem wzięcia mocno zasłużonej przerwy od widocznej dla opinii publicznej pracy i występów, które doprowadziły do niekończącej się i dalej trwającej obserwacji" - czytamy w wypowiedzi dla Variety.