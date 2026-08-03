Ariana Grande co raz bardziej szokuje wyglądem. Fani martwią się o jej zdrowie

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-03 16:40

Najnowsza płyta Ariany Grande "Petal" wraz z teledyskiem do tytułowej piosenki miały być wielkim wydarzeniem muzycznym. Jednak uwaga internautów skupiła się na bardzo szczupłej sylwetce artystki. Zaskakujące ujęcia wywołały lawinę komentarzy na temat jej stanu zdrowia. Czy już możemy mówić, że wygląda źle, czy nadal musimy udawać, że wszystko jest dobrze?

Ariana Grande zaniepokoiła internautów

Premiera albumu "Petal", która miała miejsce ostatniego dnia lipca, zeszła na dalszy plan wobec dyskusji o wyglądzie piosenkarki. W najnowszym teledysku sylwetka Ariany Grande wzbudza ogromne kontrowersje. Chociaż część osób uważa, że komentowanie ciała jest nie na miejscu, inni twierdzą, że w tym przypadku nie można milczeć. W klipie widać mocno zarysowane żebra, obojczyki, kości policzkowe i bardzo cienkie ramiona, co przyciąga miliony widzów ciekawych, o co całe zamieszanie. Zwykli internauci głośno wyrażają obawy, sugerując problemy zdrowotne artystki.

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Gwiazda robi przerwę w karierze

Dzień po wypuszczeniu płyty, aktywność zawodowa Ariany uległa zmianie. Artystka odwołała swój debiut na Broadwayu, a jej zespół poinformował o rezygnacji 2 sierpnia. Dodatkowo w mediach społecznościowych zablokowano możliwość komentowania i usunięto część wpisów. Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez menadżerów, po zakończeniu trasy The Eternal Sunshine Tour zaplanowanym na 1 września, gwiazda wycofa się tymczasowo z życia publicznego.

"Nie może się doczekać skończenia trasy i zrobienia tego w wielkim stylu, zdrowo i szczęśliwie, a potem wzięcia mocno zasłużonej przerwy od widocznej dla opinii publicznej pracy i występów, które doprowadziły do niekończącej się i dalej trwającej obserwacji" - czytamy w wypowiedzi dla Variety.

Ariana Grande w teledysku do petal
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