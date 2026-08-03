The Weeknd wystąpi na PGE Narodowym. Organizator wprowadził wyjątkowe zasady

Wiadomo już, kiedy fani zobaczą The Weeknda w Warszawie. Piosenkarz przygotował dla polskiej publiczności dwa duże koncerty stadionowe. Wydarzenia odbędą się 4 i 5 sierpnia na PGE Narodowym. Oczekuje się ogromnego zainteresowania trasą "After Hours Til Dawn Tour", ponieważ jest to prawdopodobnie ostatnia trasa koncertowa wokalisty pod obecnym pseudonimem. Wejściówki na to widowisko nadal są w sprzedaży.

Nowe zasady na koncert The Weeknd

Agencja Live Nation, organizator imprezy, przekazała istotne wieści na temat zmian w przepisach. Z powodu przewidywanych wysokich temperatur, widzowie będą mogli mieć przy sobie półlitrową butelkę z wodą wchodząc na teren stadionu.

Od koncertu The Weeknd (04.08.2026) na wszystkie organizowane przez nas wydarzenia będzie można wnosić plastikowe lub papierowe kubki bez przykrywki, wypełnione wyłącznie wodą, o pojemności max. do 1L. Wyjątek stanowią koncerty The Weeknd, po konsultacjach z przedstawicielami artysty i analizie kwestii bezpieczeństwa, w związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami, dopuszczone będzie wyjątkowo również wniesienie plastikowych butelek z wodą, pod warunkiem, że będą bez korka / zakrętki (pojemność max. do 0,5L). Możliwość wniesienia butelek z wodą dotyczy wyłącznie koncertów The Weeknd i nie oznacza zmiany zasad obowiązujących podczas pozostałych wydarzeń - czytamy.

Organizatorzy ujawnili także pełny program imprezy. Dzięki temu wiadomo dokładnie, kiedy gwiazdor pojawi się na scenie.

O której zagra The Weeknd w Warszawie?

Poznaliśmy oficjalny plan występów z okazji powrotu wokalisty do Polski. Zarówno 4, jak i 5 sierpnia publiczność rozgrzeje Playboi Carti. Ten znany raper współpracował wcześniej z główną gwiazdą przy takich utworach jak "Timeless" i stworzonym wspólnie z Madonną kawałku "Popular". Live Nation Polska opublikowało poniższy plan godzinowy:

17:00 otwarcie bram

18:50 Prince 85

19:35 Playboi Carti

20:45 The Weeknd

Warto pamiętać, że podany plan ma charakter przybliżony i może ulec przesunięciom w czasie. Przypominamy również fotografie z poprzedniej wizyty artysty w Polsce w 2023 roku.

Wywiad Roksana Wegiel