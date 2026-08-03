Zygmunt Chajzer szczerze o swojej emeryturze. Jego wyznanie może zaskoczyć

Kim jest Zygmunt Chajzer?

Zygmunt Chajzer urodził się 1 maja 1954 roku w Warszawie. Jest polskim dziennikarzem oraz prezenterem radiowym i telewizyjnym. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na AWF w Warszawie. W młodości wyczynowo uprawiał siatkówkę. Pracę zawodową zaczynał w redakcji gazety "Życie Warszawy". Rozpoznawalność przyniosła mu praca w Polskim Radiu, gdzie przez lata był gospodarzem audycji "Sygnały Dnia" oraz "Lato z Radiem". Przełomem w jego karierze telewizyjnej było podjęcie współpracy ze stacją Polsat.

W latach 1997–2001 prowadził tam teleturniej "Idź na całość", co przyniosło mu ogromną popularność i trzy statuetki Telekamery. W kolejnych latach był gospodarzem programów rozrywkowych, takich jak "Chwila prawdy" w TVN oraz "Moment prawdy" w TVP. Przez kilkanaście lat był także twarzą kampanii reklamowych marki Vizir. Brał udział w "Tańcu z Gwiazdami" i "Ameryka Express".

Prywatnie jest ojcem dziennikarza Filipa Chajzera.

Polskie gwiazdy o swoich emeryturach

Już wcześniej polskie gwiazdy coraz głośniej zaczęły mówić o wysokości emerytur. Niektórzy jak Grażyna Zielińska zaznaczają wprost, że np. za to, co wyrobiła w teatrze nie dałoby się wyżyć. Nie on jedyny narzeka na kwoty. Michał Wiśniewski wprost mówi o reformie systemu emerytalnego w Polsce.

Niektóre gwiazdy mimo cięzkiej pracy przez lata, też nie mają szczęście co do swojej emerytury. Maciej Orłoś przyznał dla Plejady, że choć kwota jest przyjemna, to oczekiwał wyższej sumy.

Zygmunt Chajzer i Robert Motyka zdradzają szczegóły "Idź na całość". Będzie się działo!

Zygmunt Chajzer nie narzeka na emeryturę

Zygmunt Chajzer oficjalnie od kilku lat jest szczęśliwym emerytem, choć mimo to pracuje. Głównie dlatego, że lubi swoją pracę i aktywne spędzanie czasu. W rozmowie z VOX FM wprost powiedział, czy jest zadowolony ze swojej emerytury.

- Jestem zadowolony, ponieważ przez ponad 20 lat, chyba dokładnie 27 pracowałem na etacie w Polskim Radiu. Były regularne wypłaty i regularne odprowadzanie składek. Przez kilka lat byłem też kierownikiem redakcji, więc ta pensja nie była najgorsza. Składki szły do ZUS-u i dzięki tej stałej pracy etatowej moja emerytura jest w miarę przyzwoita, nie mogę narzekać - powiedział Chajzer.