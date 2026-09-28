Joanna Jędrzejczyk zdradziła, komu zawdzięcza siłę. Jej słowa chwytają za serce

Joanna Jędrzejczyk od lat angażuje się w pomaganie innym. Jak sama podkreśla, nie jest to dla niej chwilowa moda ani aktywność związana z popularnością. Uważa, że pomaganie jest kwestią codziennych wyborów. Nawet wtedy, gdy kalendarz jest wypełniony po brzegi. Gwiazda "Tańca z Gwiazdami" przyznała, że mogła po prostu zostać rano w łóżku i odpocząć przed kolejnym intensywnym dniem. Zdecydowała jednak inaczej.

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Joanna Jędrzejczyk czuje rękę Boga! Tak mówi o swoim życiu

Joanna Jędrzejczyk nie ukrywa, że wiara i pomaganie są ważną częścią jej życia. W rozmowie z "Super Expressem" została zapytana o to, jak udaje jej się łączyć wymagające treningi do "Tańca z Gwiazdami" z działalnością na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Jej odpowiedź była bardzo konkretna.

Bo to wybór. To jest wybór. Możemy przejść obojętnie, ale ja znajduję na to czas - powiedziała.

Jędrzejczyk podkreśliła, że każdy człowiek każdego dnia podejmuje decyzje dotyczące tego, jak traktuje innych. Sama chce kierować się miłością i miłosierdziem.

Być osobą taką zgorzkniałą to wybór. Ja chcę wybierać miłość i miłosierdzie - zaznaczyła.

Jednocześnie sportsmenka nie przedstawia siebie jako osoby idealnej. Przyznała, że również ma trudniejsze momenty, popełnia błędy i czasami po prostu sobie nie radzi.

Jestem tylko człowiekiem, błądzę, ale pomimo tych trudnych momentów chcę wybierać miłosierdzie i dobro - wyznała "Super Expressowi".

Jędrzejczyk zwróciła również uwagę na to, że pomaganie w ostatnim czasie stało się bardzo popularnym tematem. Jak podkreśla, ona sama robi to jednak od wielu lat.

Zbyt dużo zła, trudu i niemocy wielu ludzi doświadczyłam w życiu. I po prostu chcę to odmieniać. A że mam ku temu narzędzia, chcę to po prostu robić głośno i szeroko - mówi nam.

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Jej zaangażowanie mocno wpłynęło również na Kamila Kuroczko. Tancerz przyznał, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" kojarzył mu się przede wszystkim z ogromem pracy przy produkcji widowiska. Asia pokazała mu jednak, że nawet przy intensywnym grafiku warto znaleźć czas na pomoc. Para odwiedziła m.in. dzieci na onkologii w Instytucie Matki i Dziecka, a także pojawiła się na dworcu. Kuroczko opowiedział, jak mocno te spotkania wpłynęły na jego emocje.

To jest coś, czego nie jestem w stanie nazwać. Nie poczułem tego nigdy wcześniej - mówił.

Joanna Jędrzejczyk nie ukrywa, że wiara jest jednym z fundamentów jej życia. W rozmowie przyznała, że tego, kim jest i co osiągnęła, nie oddziela od swojej relacji z Bogiem. Jak się okazuje sportsmenka jest bardzo wierząca.

Bardzo. To jest to, kim jestem - co definiuje wszystko i co posiadam. Po prostu dedykuję i dziękuję Bogu. I tak jest. Może tego często nie widać, ale jestem osobą praktykującą, ale też osobą, która gdzieś błądzi jak każdy inny człowiek. Ale wiem, że nie lękam się wielu rzeczy dzięki wierze i wiara bardzo mi pomogła w sukcesach, które odniosłam. Czuję rękę Boga - mówi "Super Expressowi" Joanna Jędrzejczyk.

Rozmawiała Julita Buczek

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