Beata Tyszkiewicz o Wieniawie w "Tańcu z Gwiazdami". Czy podoba jej się jako jurorka?

Wieniawa wywołuje kontrowersje

Julia Wieniawa niedawno dołączyła do jury "Tańca z Gwiazdami", co wywołało sporo emocji wśród widzów. W mediach społecznościowych pojawiają się komentarze, że aktorka jest zbyt młoda i ma za małe doświadczenie, by oceniać uczestników programu. Część internautów zwraca uwagę, że wśród ocenianych znalazła się choćby uwielbiana przez publiczność Izabela Kuna. Nie brakuje też porównań z Ewą Kasprzyk, która sama często mierzyła się z krytyką widzów Polsatu. Mimo to dziś część komentujących twierdzi, że Kasprzyk lepiej pasowała do składu jury niż Wieniawa.

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Wieniawa o krytyce po pierwszym live

Tyszkiewicz stanęła w obronie nowej jurorki

Na temat młodej jurorki wypowiedziała się Beata Tyszkiewicz. W wywiadzie dla dziennikarza "Super Expressu" powiedziała, że nie widzi żadnego problemu w wieku nowej jurorki. Wręcz przeciwnie! Uważa, że młodość Julii Wieniawy jest atutem programu.

Jaka różnica między młodą, dojrzałą kobietą a starszymi? - zaczęła Tyszkiewicz. - Julia jest też w jakiś sposób doświadczona. Wie, jak się zachowywać, jak wyrażać swoje opinie - ocenia wieloletnia członkini jury programu.

"Powinna być młoda osoba"

Beata Tyszkiewicz uważa, że młodość była potrzebna takiemu show jak "Taniec z Gwiazdami". Program wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród młodych odbiorców, co pokazują zwycięstwa dwóch twórców internetowych: Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego i Marii Jeleniewskiej. Tyszkiewicz twierdzi, że zaproszenie Julii Wieniawy do komisji jest ukłonem w stronę tych widzów.

Myślę, że w tych edycjach "Tańca...", który jest jednak audycją dla młodych szczególnie, powinna być młoda osoba - powiedziała diwa.