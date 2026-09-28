Mąż Bożeny Dykiel popija w barze, do którego chodził z żoną. Razem z przyjaciółmi uczcił jej pamięć

AR
2026-09-28 5:22

Bożena Dykiel i Ryszard Kirejczyk co roku jeździli do Gdyni na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Przy okazji odwiedzali ulubiony bar. Po śmierci żony mężczyzna wrócił do tego miejsca. Tym razem towarzyszyli mu znajomi, w tym aktorka Małgorzata Pieczyńska z mężem.

To miejsce kochała Bożena Dykiel

Bożena Dykiel była stałą bywalczynią Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gwiazda serialu "Na Wspólnej" miała tradycję, że podczas wizyt w nadmorskim mieście chodziła do ukochanego baru. W "Super Expressie" w ostatnich latach można było zobaczyć zdjęcia z jej popołudnia z kieliszkiem alkoholu i ulubioną rybką. W obiadach zawsze towarzyszył jej ukochany. Mąż zmarłej artystki postanowił uczcić jej pamięć i wrócić do lokalu po jej śmierci.

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Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel

Kirejczyk w Gdyni z Małgorzatą Pieczyńską

W tym roku fotoreporterzy zauważyli Ryszarda Kirejczyka w tej samej restauracji. Nie był jednak sam. Mężczyzna był w gronie przyjaciół. Przy stole siedział m.in. ze znaną z "M jak miłość" aktorką Małgorzatą Pieczyńską oraz jej partnerem Gabrielem Wróblewskim. Widać, że mają do siebie dużo zaufania, bo pili nawet z jednego kufla! Dobrze, że choć Ryszard nie może już liczyć na towarzystwo żony, ma grono wiernych przyjaciół, którzy wspierają go w trudnych chwilach.

Oni triumfowali na festiwalu w Gdyni

Po wspólnym obiedzie Ryszard Kirejczyk i jego znajomi mogli podziwiać filmy prezentowane podczas gdyńskiego festiwalu. W niedzielę, 26 sierpnia 2026 r. odbyła się finałowa gala, podczas której poznaliśmy laureatów nagród. Oto część zwycięzców:

  • Złoty Lew: "Przez ścianę", reż. Maciej Sobieszczański, prod. Zbigniew Domagalski i Agnieszka Będkowska
  • Srebrny Lew: "Powiedz mi, co czujesz", reż. Łukasz Ronduda, prod. Natalia Grzegorzek
  • Reżyseria: Paweł Pawlikowski za film "Ojczyzna"
  • Główna rola kobieca: Jaśmina Polak za film "Exotic"
  • Główna rola męska: Anson Boon za film "Dobry chłopiec"
  • Nagroda publiczności: "Dobry chłopiec", reż. Jan Komasa
Ryszard Kirejczyk i Małgorzata Pieczyńska. Na wstawkach Bożena Dykiel i mąż aktorki. O szczegółach przeczytasz na SE.
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