Mąż Bożeny Dykiel popija w barze, do którego chodził z żoną. Razem z przyjaciółmi uczcił jej pamięć

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To miejsce kochała Bożena Dykiel
Bożena Dykiel była stałą bywalczynią Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gwiazda serialu "Na Wspólnej" miała tradycję, że podczas wizyt w nadmorskim mieście chodziła do ukochanego baru. W "Super Expressie" w ostatnich latach można było zobaczyć zdjęcia z jej popołudnia z kieliszkiem alkoholu i ulubioną rybką. W obiadach zawsze towarzyszył jej ukochany. Mąż zmarłej artystki postanowił uczcić jej pamięć i wrócić do lokalu po jej śmierci.
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Kirejczyk w Gdyni z Małgorzatą Pieczyńską
W tym roku fotoreporterzy zauważyli Ryszarda Kirejczyka w tej samej restauracji. Nie był jednak sam. Mężczyzna był w gronie przyjaciół. Przy stole siedział m.in. ze znaną z "M jak miłość" aktorką Małgorzatą Pieczyńską oraz jej partnerem Gabrielem Wróblewskim. Widać, że mają do siebie dużo zaufania, bo pili nawet z jednego kufla! Dobrze, że choć Ryszard nie może już liczyć na towarzystwo żony, ma grono wiernych przyjaciół, którzy wspierają go w trudnych chwilach.
Oni triumfowali na festiwalu w Gdyni
Po wspólnym obiedzie Ryszard Kirejczyk i jego znajomi mogli podziwiać filmy prezentowane podczas gdyńskiego festiwalu. W niedzielę, 26 sierpnia 2026 r. odbyła się finałowa gala, podczas której poznaliśmy laureatów nagród. Oto część zwycięzców:
- Złoty Lew: "Przez ścianę", reż. Maciej Sobieszczański, prod. Zbigniew Domagalski i Agnieszka Będkowska
- Srebrny Lew: "Powiedz mi, co czujesz", reż. Łukasz Ronduda, prod. Natalia Grzegorzek
- Reżyseria: Paweł Pawlikowski za film "Ojczyzna"
- Główna rola kobieca: Jaśmina Polak za film "Exotic"
- Główna rola męska: Anson Boon za film "Dobry chłopiec"
- Nagroda publiczności: "Dobry chłopiec", reż. Jan Komasa