Mąż Bożeny Dykiel popija w barze, do którego chodził z żoną. Razem z przyjaciółmi uczcił jej pamięć

To miejsce kochała Bożena Dykiel

Bożena Dykiel była stałą bywalczynią Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gwiazda serialu "Na Wspólnej" miała tradycję, że podczas wizyt w nadmorskim mieście chodziła do ukochanego baru. W "Super Expressie" w ostatnich latach można było zobaczyć zdjęcia z jej popołudnia z kieliszkiem alkoholu i ulubioną rybką. W obiadach zawsze towarzyszył jej ukochany. Mąż zmarłej artystki postanowił uczcić jej pamięć i wrócić do lokalu po jej śmierci.

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Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel

Kirejczyk w Gdyni z Małgorzatą Pieczyńską

W tym roku fotoreporterzy zauważyli Ryszarda Kirejczyka w tej samej restauracji. Nie był jednak sam. Mężczyzna był w gronie przyjaciół. Przy stole siedział m.in. ze znaną z "M jak miłość" aktorką Małgorzatą Pieczyńską oraz jej partnerem Gabrielem Wróblewskim. Widać, że mają do siebie dużo zaufania, bo pili nawet z jednego kufla! Dobrze, że choć Ryszard nie może już liczyć na towarzystwo żony, ma grono wiernych przyjaciół, którzy wspierają go w trudnych chwilach.

Oni triumfowali na festiwalu w Gdyni

Po wspólnym obiedzie Ryszard Kirejczyk i jego znajomi mogli podziwiać filmy prezentowane podczas gdyńskiego festiwalu. W niedzielę, 26 sierpnia 2026 r. odbyła się finałowa gala, podczas której poznaliśmy laureatów nagród. Oto część zwycięzców:

Złoty Lew : "Przez ścianę", reż. Maciej Sobieszczański, prod. Zbigniew Domagalski i Agnieszka Będkowska

: "Przez ścianę", reż. Maciej Sobieszczański, prod. Zbigniew Domagalski i Agnieszka Będkowska Srebrny Lew : "Powiedz mi, co czujesz", reż. Łukasz Ronduda, prod. Natalia Grzegorzek

: "Powiedz mi, co czujesz", reż. Łukasz Ronduda, prod. Natalia Grzegorzek Reżyseria : Paweł Pawlikowski za film "Ojczyzna"

: Paweł Pawlikowski za film "Ojczyzna" Główna rola kobieca : Jaśmina Polak za film "Exotic"

: Jaśmina Polak za film "Exotic" Główna rola męska : Anson Boon za film "Dobry chłopiec"

: Anson Boon za film "Dobry chłopiec" Nagroda publiczności: "Dobry chłopiec", reż. Jan Komasa