Weronika Rosati w złocie, a Grażyna Szapołowska z pieskiem na gali zakończenia festiwalu w Gdyni. Co z innymi gwiazdami? Zobaczcie!

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. To już koniec!

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to najważniejsza i jedna z najstarszych imprez filmowych w Polsce. 26 września 2026 r. odbyła się gala kończąca 51. edycję. Za nami aż sześć dni wypełnionych sztuką filmową, dni pełnych pokazów, premier, wystaw. Wieczorem w Gdyni stawiły się największe polskie osobistości związane z kinem, by wspólnie uczestniczyć w zamknięciu narodowego święta filmu.

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Ależ kreacje!

Jak zwykle znani i lubiani pokazali, że wiedzą, co to znaczy zadać szyku na czerwonym dywanie. Prawdziwą gwiazdą wieczoru była Grażyna Szapołowska (z pieskiem!), która przechadzała się po czerwonym dywanie, rozsyłając uśmiechy. Miała na sobie jasną sukienkę ozdobioną perłami, do której dodała zarzucony na ramiona sweter. Pogoda dopisała, ale temperatura nie była najwyższa. A jednak znane panie paradowały przed fotoreporterami często ubrane jedynie w lekkie kreacje.

Tak było m.in. z Marią Dębską, która wyglądała perfekcyjnie w czarnej sukience z niecodziennym dekoltem. Ciemne włosy związała w wysoki kucyk, a wieczorowe wdzianko uzupełniła okularami przeciwsłonecznymi, które to zakładała, to zdejmowała do zdjęć.

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Na lekką sukienkę zdecydowała się też Monika Olejnik, która do bieli i falbanek dodała ciężkie obuwie, więc mogła kojarzyć się ze zbuntowaną panną młodą. Na biel postawiła też Roma Gąsiorowska, ale w zupełnie innym wydaniu. Na wydarzeniu pokazała się w spektakularnych spodniach z bardzo szerokimi nogawkami o kroju dzwonów. Do nich dopasowała krótką marynarkę z wyrazistymi ramionami. Tymczasem Weronika Rosati, która ostatnio bawi w Polsce, wybrała złoty, nieco przygaszony, jesienny, ale szykowny zestaw.

Spośród panów, którzy przybyli na galę głównie w typowych garniturach, wyróżnił się Maciej Musiałowski. Aktor miał na sobie strój, w którym z powodzeniem mógłby wystąpić w... "Tańcu z Gwiazdami". Jego koszula lśniła w światłach fleszy, a dekolt sięgał naprawdę głęboko. Gwiazd było oczywiście znacznie więcej! TUTAJ znajdziecie zdjęcia z czerwonego dywanu.

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Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Kożuchowska jak bogini! Długie włosy, zwiewna kreacja. Tak pokazała się podczas gali kończącej 50. festiwal w Gdyni

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Zobacz więcej zdjęć. Weronika Rosati w złocie, a Grażyna Szapołowska z pieskiem na gali zakończenia festiwalu w Gdyni. Co z innymi gwiazdami? Zobaczcie!

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