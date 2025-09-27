Monika Olejnik odsłoniła biust! Tak wyszła na czerwony dywan festiwalu w Gdyni. Niedawno walczyła z rakiem piersi

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-09-27 21:19

Monika Olejnik znów to zrobiła! Pojawiła się na czerwonym dywanie podczas gali kończącej 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i sprawiła, że jej kreacji nie sposób było nie zauważyć. Na pewno zostanie zapamiętana. Wszystko przez odważne prześwity, które odsłoniły jej biust. Dziennikarka, która nieco ponad rok temu walczyła z rakiem piersi, teraz podkreśliła swoje kobiece kształty.

Festiwal filmowy w Gdyni dobiega końca. Po kilku dniach wypełnionych spotkaniami z największymi polskimi gwiazdami branży odbyła się gala kończąca 50. edycję tego największego święta filmowego w naszym kraju. Wieczorem 27 września rozwinięto czerwony dywan, po którym przechadzały się tak znane i doceniane osoby jak Agnieszka Holland, Joanna Kulig czy Katarzyna Herman. Wiele gwiazd postanowiło uczcić wydarzenie w hollywoodzkim stylu.

Były eleganckie kreacje i garnitury, loki, szpilki i lakierki. Małgorzata Kożuchowska podbiła czerwony dywan jasną kreacją, która falowała przy każdym ruchu, odsłaniając jej zgrabne nogi. W długich falach nie przypominała siebie!

Ale nie tylko ona zadała szyku. Monika Olejnik na festiwalową galę wybrała się w sukience, która skromna była tylko pozornie. Tak naprawdę odsłaniała sporo ciała.

Monika Olejnik w prześwitach. WOW!

Monika Olejnik niedawno paradowała na festiwalu filmowym w Wenecji, by niespełna miesiąc później budzić emocje podczas rodzimej imprezy. Tam postawiła na biel, tu na elegantszą, klasyczną czerń. Ale klasyczny był tylko kolor. Suknia (a może spódnica i body?), na którą postawiła gwiazda telewizji, wyróżniała się niesamowicie odważnym połączeniem minimalistycznego kroju ze zmysłowym negliżem.

Pozornie wdzianko, które sięgało ziemi, było bardzo proste, ale góra robiła piorunujące wrażenie, bo była niemal w pełni prześwitująca. Biust dziennikarki osłaniały tkaninowe kwiaty. Olejnik stylizację doprawiła błyszczącym paskiem i mufkami. Dodała też niewielką torebkę i długie kolczyki, które stylem nawiązywały do biżuteryjnego paska.

Inne gwiazdy w Gdyni

Olejnik, jak zwykle, zaszalała ze stylizacją i wygrała. A co z innymi gwiazdami? Małgorzata Kożuchowska sprawiła, że odwracały się za nią wszystkie głowy. Szara sukienka od Zienia okazała się doskonałym wyborem.

Katarzyna Herman wybrała śliwkową suknię w stylu dawnego Hollywoodu, Sandra Drzymalska umiejętnie połączyła białą kreację z oficerkami, a Grażyna Torbicka, która prowadziła galę razem ze Zbigniewem Zamachowskim, urzekła wszystkich czarną, lekko mieniącą się w świetle kreacją z głębokim dekoltem - sama elegancja! Na styl i szyk postawiła także Joanna Kulig, która pięknie wyglądała w czerwieni. Doskonałym wykończeniem jej stylizacji były czerwone szpilki.

Ale nie wszyscy postawili na glamour. Sporo emocji mogła wywołać stylizacja Kasi Figury, która zupełnie odeszła od eleganckiej formuły na rzecz luzu i nonszalancji. Pokazała się w kolorowym zestawie, do którego dobrała czarną marynarkę, wyraziste oprawki okularów, a kropką nad i była... gruba czapa.

Monika Olejnik chce wzbudzać emocje swoim wyglądem. Dobrze jej idzie?
Małgorzata Kożuchowska na gali kończącej festiwal w Gdyni
58 zdjęć
OLEJNIK MONIKA
MONIKA OLEJNIK
FESTIWAL W GDYNI
CZERWONY DYWAN