Festiwal filmowy w Gdyni dobiega końca. Po kilku dniach wypełnionych spotkaniami z największymi polskimi gwiazdami branży odbyła się gala kończąca 50. edycję tego największego święta filmowego w naszym kraju. Wieczorem 27 września rozwinięto czerwony dywan, po którym przechadzały się tak znane i doceniane osoby jak Agnieszka Holland, Joanna Kulig czy Katarzyna Herman. Wiele gwiazd postanowiło uczcić wydarzenie w hollywoodzkim stylu.

Były eleganckie kreacje i garnitury, loki, szpilki i lakierki. Małgorzata Kożuchowska podbiła czerwony dywan jasną kreacją, która falowała przy każdym ruchu, odsłaniając jej zgrabne nogi. W długich falach nie przypominała siebie!

Ale nie tylko ona zadała szyku. Monika Olejnik na festiwalową galę wybrała się w sukience, która skromna była tylko pozornie. Tak naprawdę odsłaniała sporo ciała.

Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska podbiła festiwal w Gdyni. Wyglądała absolutnie bosko! Wszyscy patrzyli tylko na nią

Monika Olejnik w prześwitach. WOW!

Monika Olejnik niedawno paradowała na festiwalu filmowym w Wenecji, by niespełna miesiąc później budzić emocje podczas rodzimej imprezy. Tam postawiła na biel, tu na elegantszą, klasyczną czerń. Ale klasyczny był tylko kolor. Suknia (a może spódnica i body?), na którą postawiła gwiazda telewizji, wyróżniała się niesamowicie odważnym połączeniem minimalistycznego kroju ze zmysłowym negliżem.

Pozornie wdzianko, które sięgało ziemi, było bardzo proste, ale góra robiła piorunujące wrażenie, bo była niemal w pełni prześwitująca. Biust dziennikarki osłaniały tkaninowe kwiaty. Olejnik stylizację doprawiła błyszczącym paskiem i mufkami. Dodała też niewielką torebkę i długie kolczyki, które stylem nawiązywały do biżuteryjnego paska.

Zobacz także: Monika Olejnik rok po operacji mówi, co się z nią dzieje. "Nie chcę dokładnie odliczać kolejnych rocznic tej koszmarnej sytuacji"

Inne gwiazdy w Gdyni

Olejnik, jak zwykle, zaszalała ze stylizacją i wygrała. A co z innymi gwiazdami? Małgorzata Kożuchowska sprawiła, że odwracały się za nią wszystkie głowy. Szara sukienka od Zienia okazała się doskonałym wyborem.

Katarzyna Herman wybrała śliwkową suknię w stylu dawnego Hollywoodu, Sandra Drzymalska umiejętnie połączyła białą kreację z oficerkami, a Grażyna Torbicka, która prowadziła galę razem ze Zbigniewem Zamachowskim, urzekła wszystkich czarną, lekko mieniącą się w świetle kreacją z głębokim dekoltem - sama elegancja! Na styl i szyk postawiła także Joanna Kulig, która pięknie wyglądała w czerwieni. Doskonałym wykończeniem jej stylizacji były czerwone szpilki.

Zobacz także: Monika Olejnik niczym Wenus! Wynurzyła się z wody w czerwonym kostiumie kąpielowym, choć wcale nie pływała

Ale nie wszyscy postawili na glamour. Sporo emocji mogła wywołać stylizacja Kasi Figury, która zupełnie odeszła od eleganckiej formuły na rzecz luzu i nonszalancji. Pokazała się w kolorowym zestawie, do którego dobrała czarną marynarkę, wyraziste oprawki okularów, a kropką nad i była... gruba czapa.

Zobacz także: Monika Olejnik brylowała w Sopocie. Tak ubrana pokazała się na czerwonym dywanie. Znamy tę sukienkę!

Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Kożuchowska jak bogini! Długie włosy, zwiewna kreacja. Tak pokazała się podczas gali kończącej 50. festiwal w Gdyni

Monika Olejnik chce wzbudzać emocje swoim wyglądem. Dobrze jej idzie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.