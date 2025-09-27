Małgorzata Kożuchowska podbiła festiwal w Gdyni. Wyglądała absolutnie bosko! Wszyscy patrzyli tylko na nią

Festiwal, festiwal i po festiwalu. Ale zanim 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych całkiem odejdzie do przeszłości, warto zerknąć na czerwony dywan gali kończącej tegoroczną edycję. Kilka gwiazd przyciągało uwagę wyjątkowymi stylizacjami. Wśród nich były Monika Olejnik w odważnej, czarnej sukience z prześwitami na biuście i brzuchu czy Kasia Figura w bardzo nonszalanckim wydaniu. Gwiazda barwny zestaw uzupełniła ciepłą czapką.

Ale prawdziwy show zrobiła Małgorzata Kożuchowska. 53-letnia aktorka pokazała, że czas nie robi na niej wrażenia. Wyglądała na młodszą o co najmniej 20 lat. Tylko spójrzcie na jej nogi!

Małgorzata Kożuchowska pewnym krokiem wkroczyła na gdyński czerwony dywan. I go zawojowała

Kiedy na czerwonym dywanie w Gdyni pokazała się wspaniale ubrana Kożuchowska, wszystkie głowy natychmiast odwróciły się w jej stronę. Nie mogło być inaczej, bo aktorka, która jest po pięćdziesiątce, prezentowała się lepiej od niejednej dużo młodszej koleżanki. Na dywan weszła sprężystym krokiem i pokazała, że chodzenie na wysokich szpilkach to jeden z jej talentów.

Wystarczyło, że dziarsko zrobiła kilka kroków, by ochom i achom nie było końca. Przy każdym ruchu jej sukienka falowała, a rozcięcia odsłaniały zgrabne, smukłe, lekko umięśnione nogi. Kożuchowska wyglądała jak modelka na wybiegu.

Aktorka miała na sobie długą, jasną kreację w lekko szarawym odcieniu (do której dopasowała skórzaną kurtkę). Góra była marszczona, delikatne rękawki dodawały sukience lekkości, a dół pięknie pracował przy każdym ruchu gwiazdy. To dzieło Macieja Zienia.

Zień ubrał Kożuchowską. Coś pięknego

Kreacja sama w sobie miała mnóstwo kobiecego uroku, ale dopiero Kożuchowska dodała jej życia.

Cieszę się, że mogę już ogłosić światu, dla kogo miałem przyjemność przygotować kreację na finałową galę 50. edycji festiwalu w Gdyni. Przed Wami moja muza, ikona stylu, piękna, zdolna aktorka Małgorzata Kożuchowska. Zobaczcie nasze przymiarki w moim atelier. Wybraliśmy bardzo subtelną i romantyczną suknię, która współgra z delikatną i jakże zachwycającą uroda Małgosi. To styl, który od lat oboje uwielbiamy - zwiewny, bardzo kobiecy, jakby podszyty wiatrem. Całość w kolorze delikatnej szarości, z najszlachetniejszego muślinu. Jestem szczęściarzem! Mogę na co dzień pracować z tak wspaniałymi, zdolnymi i inspirującymi kobietami - napisał Zień na swoim profilu na Instagramie.

Zamieścił też krótki filmik, który możecie zobaczyć niżej.

Kożuchowska, której niektórzy mogli nie poznać przez długie blond fale na głowie, zanim weszła na czerwony dywan, poświęciła uwagę fanom. Rozdawała uśmiechy i pozowała do zdjęć. Nic dziwnego, że jest tak lubiana!

Małgorzata Kożuchowska bała się odejść z "M jak Miłość". Podała powody!