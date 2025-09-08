Mamy wyniki premiery nowej "Rodzinki.pl"! Szok i niedowierzanie. Udany powrót?

"Rodzinka.pl" powróciła i zmiotła konkurencję

Jak udało nam się dowiedzieć - pierwszy po ponad 5 latach przerwy, premierowy odcinek serialu „Rodzinka.pl” dosłownie znokautował konkurencję. Ukochany serial o rodzinie Boskich w czasie swojej premiery - w sobotę, 6 września 2025 o 20.00 – zobaczyło w TVP2 ponad 1,1 mln widzów, co przy ogromnej konkurencji na rynku mediów i dużym rozproszeniu uwagi widzów jest dużym sukcesem Telewizji Polskiej.

Zobacz również: Kacperek z "Rodzinki.pl" nagle zniknął z show-biznesu. Tak teraz wygląda Mateusz Pawłowski. Co się z nim działo?

Serial "Rodzinka.pl" zanotował 10,5% udziału w paśmie emisji. Co więcej: w swoim paśmie (czyli w godzinach 20.00-20.25) „Rodzinka.pl” pokonała nawet ubiegłoroczny „The Voice of Poland” – odcinek wyemitowany 7 września 2024 roku zgromadził w godzinach 20.00-20.25 nieco ponad 900 tys. widzów. W swoim paśmie "Rodzinka.pl" przebiła między innymi nowy odcinek "Afryka Express" na TVN czy kabarety na Polsacie.

Zobacz również: Awantura między jurorami "The Voice of Poland". Michał Szpak nie trzymał języka za zębami. Odgryzł się Kubie Badachowi

"The Voice of Poland" i "Rodzinka.pl" hitami weekendu

Mało tego - cały weekend dla TVP był wyjątkowo udany pod względem oglądalności. Mecz eliminacyjny do mistrzostw świata w piłce nożnej pomiędzy reprezentacjami Polski i Finlandii obejrzało prawie 5 mln widzów. Licząc wyniki za cały miniony weekend - wśród nadawców najwyższy udział zanotowała grupa TVP, a wśród anten TVP1, która nieprzerwanie od miesiąca uzyskuje najwyższą średnią tygodniową. W niedzielę, 7 września TVP Sport osiągnął najwyższy udział od listopada 2024. Wśród 10 najchętniej oglądanych programów weekendu znalazło się aż 8 propozycji TVP, w tym nowe pozycje jesiennej ramówki: „The Voice of Poland” i właśnie nowe odcinki serialu „Rodzinka.pl”.

Trzeba przyznać, że powrót uwielbianego przez Polaków serialu komediowego z udziałem Małgorzaty Kożuchowskiej, Tomasza Karolaka, Julii Wieniawy, Macieja Musiała, Olgi Kalickiej, Adama Zdrójkowskiego i innych aktorów z czołówki to strzał w dziesiątkę!

Zobacz również: Maciej Musiał będzie ojcem? Intymne wyznanie aktora. "Ważny czas"