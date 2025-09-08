Mamy wyniki premiery nowej "Rodzinki.pl"! Szok i niedowierzanie. Udany powrót?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-09-08 16:45

W sobotę, 6 września 2025 o 20.00, wyemitowano pierwszy odcinek po 5-letniej przerwie ukochanego przez polaków serialu "Rodzinka.pl". Jak Boscy poradzili sobie z widownią? Sprawdziliśmy, jakie wyniki osiągnął premierowy odcinek. Wielu to zaskoczy!

"Rodzinka.pl" powróciła i zmiotła konkurencję

Jak udało nam się dowiedzieć - pierwszy po ponad 5 latach przerwy, premierowy odcinek serialu „Rodzinka.pl” dosłownie znokautował konkurencję. Ukochany serial o rodzinie Boskich w czasie swojej premiery - w sobotę, 6 września 2025 o 20.00 – zobaczyło w TVP2 ponad 1,1 mln widzów, co przy ogromnej konkurencji na rynku mediów i dużym rozproszeniu uwagi widzów jest dużym sukcesem Telewizji Polskiej.

Zobacz również: Kacperek z "Rodzinki.pl" nagle zniknął z show-biznesu. Tak teraz wygląda Mateusz Pawłowski. Co się z nim działo?

Serial "Rodzinka.pl" zanotował 10,5% udziału w paśmie emisji. Co więcej: w swoim paśmie (czyli w godzinach 20.00-20.25) „Rodzinka.pl” pokonała nawet ubiegłoroczny „The Voice of Poland” – odcinek wyemitowany 7 września 2024 roku zgromadził w godzinach 20.00-20.25 nieco ponad 900 tys. widzów. W swoim paśmie "Rodzinka.pl" przebiła między innymi nowy odcinek "Afryka Express" na TVN czy kabarety na Polsacie.

Zobacz również: Awantura między jurorami "The Voice of Poland". Michał Szpak nie trzymał języka za zębami. Odgryzł się Kubie Badachowi

"The Voice of Poland" i "Rodzinka.pl" hitami weekendu

Mało tego - cały weekend dla TVP był wyjątkowo udany pod względem oglądalności. Mecz eliminacyjny do mistrzostw świata w piłce nożnej pomiędzy reprezentacjami Polski i Finlandii obejrzało prawie 5 mln widzów. Licząc wyniki za cały miniony weekend - wśród nadawców najwyższy udział zanotowała grupa TVP, a wśród anten TVP1, która nieprzerwanie od miesiąca uzyskuje najwyższą średnią tygodniową. W niedzielę, 7 września TVP Sport osiągnął najwyższy udział od listopada 2024. Wśród 10 najchętniej oglądanych programów weekendu znalazło się aż 8 propozycji TVP, w tym nowe pozycje jesiennej ramówki: „The Voice of Poland” i właśnie nowe odcinki serialu „Rodzinka.pl”.

Trzeba przyznać, że powrót uwielbianego przez Polaków serialu komediowego z udziałem Małgorzaty Kożuchowskiej, Tomasza Karolaka, Julii Wieniawy, Macieja Musiała, Olgi Kalickiej, Adama Zdrójkowskiego i innych aktorów z czołówki to strzał w dziesiątkę!

Zobacz również: Maciej Musiał będzie ojcem? Intymne wyznanie aktora. "Ważny czas"

Dlaczego Kacperek z "Rodzinki.pl" zniknął z show-biznesu?
Super Express Google News
Rodzinka.pl nowy sezon
52 zdjęcia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RODZINKA.PL
JULIA WIENIAWA
Małgorzata Kożuchowska
TVP
MACIEJ MUSIAŁ
THE VOICE OF POLAND
TOMASZ KAROLAK
ADAM ZDRÓJKOWSKI
OLGA KALICKA