Maciej Musiał będzie ojcem? Intymne wyznanie aktora. "Ważny czas"

Maciej Musiał marzy o byciu ojcem

W tym roku stuknęła mu 30-tka. Nic dziwnego, że Maciej Musiał coraz poważniej myśli o życiu. Zwłaszcza, że w serialu "Rodzinka.pl" jest już statecznym mężem i ojcem. Jego córcia ma już 10 lat, a drugie dziecko Tomka i Magdy (Olga Kalicka) jest w drodze. - W wieku 20 lat został ojcem. Wpadł z Magdą wtedy. Ale starają się to dźwigać, jak najlepiej potrafią - ujawnia nam szczegóły fabuły.

- Nie grałem jeszcze nigdy ojca. To było dla mnie zupełnie coś nowego - żeby czytać dziecku książeczki, zakrywać kołderką, dawać buzi na dobranoc. Potem biegnie do ciebie i mówi: "Tato, tato" - uśmiecha się aktor. - To jakieś abstrakcyjne sytuacje dla mnie jeszcze. Aczkolwiek to jest moje marzenie na przyszłość, żeby tym tatą zostać i rodzinę mieć. Więc bardzo fajnie było się z tym zmierzyć i zobaczyć, jak to jest - wyznaje Musiał.

Granie tatusia przyniosło mu wiele przemyśleń.

Jest coś takiego jak ustawienia hellingerowskie, kiedy wchodzisz w jakieś konkretne role, żeby czegoś się o sobie dowiedzieć. Można powiedzieć, że robiłem takie ustawienia przez trzy miesiące na planie, kiedy byłem tatą i to był czas pewnego dialogu z samym sobą i zastanawiania się. Pewnie wnioski zostawię dla siebie i nie będę się z nimi dzielił, ale to był bardzo wartościowy i ważny czas

- mówi nam gwiazdor.

Przypomnijmy, że Maciej Musiał od kilku miesięcy jest związany z piękna influencerką Zosią Gajewską.