Maciej Musiał zarobił MILION w dwa miesiące. Niewiarygodne, jak tego dokonał. Znamy szczegóły

Maciej Musiał rządzi na rynku reklamowym

Maciej Musiał rozkochał w sobie Polskę. Jest młody, przystojny, szarmancki, a przede wszystkim uzdolniony. Ten pakiet gwarantuje mu zainteresowanie reklamodawców. Mamy początek roku, a on już macha do nas z kilku reklam. W lutym aktor zaczął promować międzynarodową markę chipsów i ich nowe smaki. W marcu zaś wystartowała odświeżona kampania jednego z banków. A te potrafią zapłacić gwiazdom prawdziwe kokosy! Za kampanie Maciej Musiał mógł zgarnąć od 300 do przeszło 500 tys. zł za jedną.

Co reklamuje Maciej Musiał?

A to i tak dopiero początek. Na Instagramie przystojniak promował w ostatnich tygodniach szampon do włosów, klocki Lego, jedną ze stacji telewizyjnych i ubrania znanej marki. Każdy reklamowy post to kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych na jego koncie. Nietrudno policzyć, że od stycznia Maciej Musiał wzbogacił się nawet o milion złotych. Taki to pożyje!

