Przegięcie?! Niebywałe, co reklamuje Maciej Musiał! Zero skrępowania

Grażyna Torbicka wraca do TVP! Znamy szczegóły

Maciej Musiał imponuje muskulaturą

Maciej Musiał już jako dziecko dał się poznać szerszej publiczności. Pierwsze role zagrał w serialach "kościelnych": "Plebanii" i "Ojcu Mateuszu". Wielką rozpoznawalność przyniósł mu udział w serialu "Rodzinka.pl", gdzie wcielił się w postać Tomka Boskiego. Ostatnio z kolei Maciej Musiał przypomniał o sobie, biorąc udział w wiosennej edycji programu "Taniec z gwiazdami". 29-letni gwiazdor ostatecznie z rywalizacji odpadł dopiero w półfinale, przegrywając tylko z Anitą Sokołowską, Roksaną Węgiel i Julią Kuczyńską. Potem aktor wystąpił m.in. w teledysku do piosenki Dawida Kwiatkowskiego, gdzie wcielił się w walczącego z wokalistą boksera. Przy okazji Maciej Musiał zaprezentował swoją - wypracowaną na siłowni - imponującą muskulaturę.

Maciej Musiał reklamuje majtki. "Zapowiadali przymrozki, wrócił upał"

Gwiazdor "Rodzinki.pl" w przeszłości brał udział w wielu kampaniach reklamowych. Maciej Musiał promował m.in. lody, bank czy sieć fast foodów. Teraz uczestnik wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" poszedł o krok dalej. Fani aktora mogą być nieco zaskoczeni. Niebywałe, co reklamuje Maciej Musiał. I to bez krępacji! Czy to przegięcie?! Aktor został ambasadorem jeden z firm produkujących...majki. Gwiazdor wczuł się w rolę i zaprezentował bieliznę na sobie. Osobliwa reklama wywołała duże wrażenie na internautach. W oryginalny sposób skomentowała ją Marzena Rogalska.

Ołrajty jakie fajne majty! Się do Ciebie przykleiły, Maciejka, jak Ty coś zareklamujesz, to nie ma wiadomo czego we wsi!

napisała prezenterka.

Na dworze zrobiło się chłodno, a ja czuję że temperatura się podnosi; Zapowiadali przymrozki, wrócił upał; takie reklamy to mi się mogą wyświetlać; Maciek w majtach to ostatnie czego się spodziewałam, jak wejdę na instagrama

- komentowały inne użytkowniczki Instagrama.

Zobacz naszą galerię: Maciej Musiał przypakował

Sonda Czy reklamowanie majtek to przegięcie? Tak Nie Trudno powiedzieć