Potwierdzone! Dawid Kwiatkowski wchodzi do ringu! Rywal to znany aktor

Dawid Kwiatkowski i Maciej Musiał w ringu

Dawid Kwiatkowski totalnie zaskoczył swoich fanów. Piosenkarz bowiem zdecydował się wejść do ringu. Jego rywalem jest Maciej Musiał, popularny aktor i uczestnik ostatniej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Na razie nie zanosi się na to, że panowie stoczą prawdziwy pojedynek. Ich spotkanie w ringu jest bowiem częścią teledysku do nowego kawałka Dawida Kwiatkowskiego "Beze mnie". Artysta już od kilku dni buduje w sieci napięcie. - Już wiemy, że we wtorek wchodzę do ringu. Pytanie nasuwa się samo - z kim? - pisał na Instagramie trzy dni temu. Zagadka szybko się wyjaśniła. To już potwierdzone! Na najnowszym filmiku opublikowanym na profilu popularnego "Kwiatka" widzimy Macieja Musiała! Rywal Dawida Kwiatkowskiego wygląda groźnie z powodu swojej okazałej muskulatury, którą od lat buduje poprzez regularne ćwiczenia.

Dawid Kwiatkowski w Fame MMA?

Dawid Kwiatkowski także prezentuje się znakomicie. W bokserskiej szczęce jest nie do poznania. Ciekawe, czy piosenkarz wkrótce dostanie propozycję od Fame MMA... Na pewno wielu fanów chętnie zobaczyłoby prawdziwą walkę Dawid Kwiatkowski - Maciej Musiał. Wokalista obecnie na głowie ma jednak inne sprawy. W kwietniu donosiliśmy o jego powrocie do programu "The Voice Kids". - Dawno nie czułem takiego podekscytowania. Czuję się, jakbym wracał po długiej, samotnej podróży do domu, gdzie czeka na mnie rodzina, która się powiększyła i za chwilę poznam jej nowych członków. Do tego Cleo chyba miała bardzo spokojny sezon, bez większych przeszkód, więc przyjdę nabroić na sam koniec - cieszył się Dawid Kwiatkowski. Kto wie jednak, czy za jakiś czas nie będzie chciał poczuć prawdziwych ringowych emocji. Dzięki "walce" z Maciejem Musiałem jakieś przetarcie już ma.

Do tej pory najbardziej znanym celebrytą próbującym swoich sił w Fame MMA był Sebastian Fabijański. Gwiazdor znany m.in. z filmów Patryka Vegi w swoich pojedynkach jednak nie wypadł najlepiej. Najpierw przegrał po 35 sekundach walki (z raperem Wac Toją), a potem po 47 (z Filipkiem). W swojej ostatniej walce zebrał baty od Sylwestra Wardęgi. YouTuber został potem zdyskwalifikowany za zadanie niedozwolonego ciosu w parterze.

