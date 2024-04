Tego się nikt nie spodziewał. Po roku od odejścia Dawid Kwiatkowski wraca do "The Voice Kids"

Dawid Kwiatkowski wraca do "The Voice Kids"

Dawid Kwiatkowski już w najbliższą sobotę pojawi się na antenie TVP w programie "The Voice Kids". To wielki powrót trenera, który przez sześć poprzednich edycji show szkolił najlepsze dziecięce głosy w Polsce. Piosenkarz nie kryje zadowolenia z tego powrotu. - Dawno nie czułem takiego podekscytowania. Czuję się, jakbym wracał po długiej, samotnej podróży do domu, gdzie czeka na mnie rodzina, która się powiększyła i za chwilę poznam jej nowych członków. Do tego Cleo chyba miała bardzo spokojny sezon, bez większych przeszkód, więc przyjdę nabroić na sam koniec - mówi Dawid Kwiatkowski. Udział wokalisty w finałowym starciu to niejedyna niespodzianka, jaką przygotowali producenci programu.

Finał siódmej edycji "The Voice Kids"

W sobotni wieczór na scenie „The Voice Kids” usłyszymy jeden z najgorętszych duetów ostatnich miesięcy - Oskara Cymsa i Carlę Fernandes, zwycięzcę trzeciej edycji programu Marcina Maciejczaka oraz laureatkę poprzedniej edycji Martynę Gąsak. Widzów czeka również wyjątkowy występ zwycięzcy 4. edycji „The Voice Senior” - Zbigniewa Zaranka z uczestnikiem 14. edycji „The Voice of Poland” Damazym Wachułą, oraz Leonem Olkiem, finalistą 6. edycji „The Voice Kids”. Na tym nie koniec muzycznych niespodzianek. Na scenie zaśpiewają także Cleo, Tomson i Baron oraz Natasza Urbańska wraz ze swoimi finalistami.

Przypomnijmy, że o tytuł najlepszego nłosu 7. edycji „The Voice Kids” walczyć będą:

Milena Gajek, Nikodem Pajączek i Wiktoria Szeflińska z drużyny Afro

Marysia Stefanowska, Mateusz Pierożek i Ola Antoniak z teamu Cleo

Helenka Zaciewska, Marta Porris Zalewska oraz Michell Siwak z ekipy Nataszy Urbańskiej.

Kto z nich wygra statuetkę oraz 50 tysięcy złotych? Odpowiedź poznamy na żywo już w najbliższą sobotę 27.04.2024 o godzinie 20:00 w TVP2. Warto dodać, że o tym, kto wygra 7. edycję „The Voice Kids”, zdecydują wyłącznie widzowie biorący udział w głosowaniu SMS. Wielki finał poprowadzą Ida Nowakowska oraz Tomasz Kammel.

