Maciej Musiał pokazał muskuły. Sześciopak gwiazdora serialu Rodzinka.pl robi wrażenie

Maciej Musiał od dawna nie unika aktywności fizycznej. I są tego efekty! Wielu mężczyzn, oglądając sylwetkę aktora i jego popisy na sali treningowej, może mocno się zawstydzić. Z drugiej strony może zachęci ich to do treningów, na które wiecznie nie ma czasu, w przeciwieństwie do wielogodzinnego ślęczenia przed telewizorem czy telefonem komórkowym. Gwiazdor seriali "Rodzinka.pl" i "Ojciec Mateusz" niedawno prężył swoje muskuły w Alpach. Szczególną uwagę zwracał sześciopak na brzuchu, którego nie powstydziłby się zawodowy kulturysta. Wcześniej Maciej Musiał zaprezentował swoje zdjęcia z... łóżka, na których również widać było jego imponującą muskulaturę. Wygląd wyglądem, ale byliśmy ciekawi, jaka jest siła aktora. Teraz już to wiemy, bo Maciej Musiał pokazał film z siłowni.

Maciej Musiał podciągał się na drążku z żołnierzem US Marines

Nie była to zwykła pakernia, tylko siłownia umieszczona na okręcie. Maciej Musiał ćwiczył razem z żołnierzem US Marines! Panowie sprawdzili się w podciąganiu na drążku. Amerykańskiemu wojskowemu udało się podnieść 26 razy. Potem przyszła kolej na naszego aktora. Maciej Musiał dzielnie walczył, ale ostatecznie podciągnął się "zaledwie" 20 razy, co i tak jest fenomenalnym wynikiem! Przy okazji gwiazdor serialu "Rodzinka.pl" zdradził, dlaczego nagranie dopiero teraz ujrzało światło dzienne. - PULL UP CHALLENGE z żołnierzem US Marines na okręcie wojennym? Slay. Zobaczcie jak nam poszło.Nagrałem to w czerwcu podczas manewrów BALTOPS na morzu Bałtyckimi. Dopiero teraz udało mi się zmontować - wytłumaczył Maciej Musiał. W naszej galerii prezentujemy, jak przypakował Maciej Musiał.