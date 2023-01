Maciej Musiał rozwija skrzydła. Kojarzony do tej pory raczej z rolą w kultowym serialu "Rodzinka.pl", jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia sięga coraz wyżej. Pojawił się epizodycznie w serialu "Wiedźmin" na Netflixie, później na tej samej platformie, już w nieco większej roli, wystąpił w "1899". Niestety, mimo rozkochania w sobie międzynarodowych fanów, serial ostatecznie został po pierwszym sezonie anulowany, więc Musiał w pewnym sensie stracił pracę. Teraz skupia się na nowych projektach i wygląda na to, że myśli pozytywnie, co można wywnioskować po najnowszym zdjęciu, jakie wrzucił na Instagramia. Półnagi Musiał kusi w łóżku! Nawet Magda Gessler nie mogła się powstrzymać. Nie do wiary, że to napisała! Poznajcie szczegóły.

Półnagi Maciej Musiał kusi w łóżku. Nawet Magda Gessler nie mogła się powstrzymać!

Maciej Musiał wrzucił zdjęcie, które rozgrzało fanów do czerwoności. Bez koszulki, z nagim torsem, z wystającymi bokserkami (?) uśmiecha się do obiektywu kamery. Na to wszystko leży w łóżku, wtulony w pościel.

"Pij mleko, będziesz wielki (jak ja)". napisał Maciej Musiał na Instagramie.

Zachwyceni fani ruszyli z falą komplementów w komentarzach, a wśród nich pojawiła się nawet sama Magda Gessler. "Mrrr...!!! Niezłe", napisała restauratorka. Jak myślicie, czeka nas jakaś kolaboracja? Oceńcie sami, zdjęcie znajdziecie poniżej.

