Maciej Musiał pręży muskuły w Alpach. Tego sześciopaku nie powstydziłby się nawet Cristiano Ronaldo!

Maciej Musiał to niewątpliwie jeden z najbardziej utalentowanych i najpopularniejszych aktorów w swoim pokoleniu. Widzowie pokochali go za rolę w serialu "Rodzinka.pl". Poza tym aktor próbuje też swoich sił jako producent. Wiele ludzie ciekawi również jego życia prywatne. Ostatnio jest w szczęśliwym związku z modelką, Weroniką Targońską. Para wybrała się na wakacje do Bawarii. Aktor swój wypad zrelacjonował na mediach społecznościowych. Na widok tych zdjęć szczęka opada!

Maciej Musiał z ukochaną w Alpach! Tych mięśni może pozazdrościć nawet sam Cristiano Ronaldo

Maciej Musiał postanowił skorzystać z ostatnich dni lata i wybrał się w podróż po Alpach. Aktorowi towarzyszy jego wybranka serca, Weronika Targońska. Para na tę wycieczkę wybrała się autem, całą relację z podróży Musiał relacjonował na swoim Instagramie. Maciej i z ukochaną skorzystali z dobrodziejstw krystalicznie czystych jezior, a także sprawili sobie romantyczny rejs łódką. W niedzielę aktor opublikował zdjęcia z łódki, gdzie pozuje bez koszulki.

- ALPYYY W LATO to moje największe wakacyjne odkrycie ostatnich lat. Fura, namiot i w trasę po wszystkich jeziorach. Tu włoskie jezioro Pragser Wildsee - napisał.

i Autor: akpa/instagram