Marcelina Zawadzka zarabia majątek! Wciągnęła do reklamy swojego niemieckiego narzeczonego. Będzie na wesele?

Marcelina Zawadzka i Max Gloeckner zarabiają na wesele

Marcelina Zawadzka i Max Gloeckner zaręczyli się w wakacje 2023 roku, a w jednym z wywiadów, udzielonych w Sylwestra, modelka i prezenterka zapowiedziała, że ona i Max chcą się pobrać w nadchodzącym 2024 roku. Nie chcą wielkiego wesela. Myślą raczej o nowoczesnej uroczystości, a że oboje kochają podróże, możliwe, że zechcą urządzić imprezę daleko od Polski. A to kosztuje. Zwłaszcza, jeśli zechcą ściągnąć na uroczystość swoje rodziny. Oboje zakasali więc rękawy, by zarobić na ślub.

Tyle zarabia Marcelina Zawadzka

Marcelina Zawadzka od początku roku wzięła już udział w kilku reklamach telewizyjnych - została ambasadorką popularnych kosmetyków, za co mogła zarobić nawet 400 tys. zł, promuje też pastę do zębów, za co wzbogaciła się o blisko 300 tys. zł, a ostatnio wciągnęła do reklamy swojego ukochanego. Razem z Maksem wystąpili w tanecznym spocie... mleka sojowego, za co oboje mogli zgarnąć co najmniej po 100 tys. zł. Oprócz tego Marcelina ma gwiazdorski kontrakt w stacji Polsat i zarabia miesięcznie ok. 25 tys. zł. A i tak nieźle dorabia na Instagramie.

Wygląda więc na to, że na ślub i wesele będą mogli wybrać każdy zakątek świata. Będzie ich na to stać.