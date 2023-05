Marcelina Zawadzka i Julia Wieniawa pokazały ciała! Biusty gwiazd kuszą cały świat [ZDJĘCIA]

Nie ma co dyskutować z faktami. Polki są jednymi z najpiękniejszych kobiet na świecie. A te znane z telewizorów to potwierdzają. Marcelina Zawadzka nie bez powodu zdobyła tytuł Miss Polonia 2011 i została gwiazdą telewizji. Teraz jednak częściej możemy ją oglądać w podróży, niż na antenie. Tym razem zawitała do Ameryki, gdzie zwiedza kaniony, pustynie i góry. Z tej wyprawy powstały zdjęcia, od których nie można oderwać wzroku!

ZOBACZ TAKŻE: Co za wieści! Marcelina Zawadzka zostanie mamą? Wygadała się Paulina Krupińska

Tak samo zresztą jak od Julii Wieniawy. Aktorka wyrwała się dosłownie na kilka do Hiszpanii, gdzie jej przyjaciółka powiła dzieciątko. Nie byłaby jednak sobą, gdyby nie zrzuciła ubrań, by się poopalać. Nie zapomniała też o zajęciach jogi. W zdrowym ciele zdrowy duch!

NIE PRZEGAP: Julia Wieniawa baluje w środku nocy. Namiętne pocałunki i KŁÓTNIE na środku ulicy [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Zobaczcie seksowne zdjęcia w naszej galerii - tak prezentują się Marcelina Zawadzka i Julia Wieniawa na wakacjach:

Julia Wieniawa pokazuje nowe mieszkanie. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.