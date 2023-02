Wieniawa baluje w środku nocy. Namiętne pocałunki i KŁÓTNIE na środku ulicy [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Choć Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki w listopadzie ogłosili koniec swojego związku, wciąż są sobie bliscy. I to nawet bardzo. Aktor pojawił się na premierze spektaklu teatralnego, w którym gra Julka. Gwiazda dała z siebie wszystko, występując razem z Adamem Woronowiczem (49 l.) w sztuce „Gra” w teatrze Garnizon Sztuki w Warszawie. Otrzymała owacje na stojąco, a później zaczęła świętować.

Już na bankiecie Julia Wieniawa rzuciła się w ramiona swojego byłego partnera. A może znów obecnego? Bo Julia i Nikodem wręcz nie mogli się od siebie odkleić. Namiętnie się całowali, a później wyszli razem z teatru. Najpierw wstąpili do pobliskiego hotelu, ale spędzili tam zaledwie kilkanaście minut. A potem zamówili taksówkę i pojechali na popularny plac Zbawiciela do baru Plan B. Tam nie żałowali sobie napojów, które wyraźnie wpłynęły na ich nastrój, bo w pewnym momencie Julia i Nikodem rozemocjonowani wyszli z knajpki. Skryli się za rogiem i zaczęli się kłócić, ale na szczęście emocje szybko udało się opanować i para znów mogła się namiętnie całować. Po godz. 2 w nocy wspólnie wrócili do mieszkania Julii, w którym mieszkali razem w czasie trwania ich związku. Wygląda na to, że stara miłość zdecydowanie nie rdzewieje.

Zobaczcie w naszej galerii, jak baluje Julia Wieniawa: