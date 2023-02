Singielka Julia Wieniawa zarobiła FORTUNĘ na Walentynki! Znamy szczegóły

Filip Chajzer może słono zapłacić za ten błąd. Prezenter odniósł się do zarzutów UOKiK

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki (31 l.) w listopadzie ub.r., po prawie dwóch latach związku, ogłosili rozstanie. Od tego czasu gwiazda była widywana w towarzystwie piłkarza Tymoteusza Puchacza (24 l.), ale wyraźnie znów ciągnie ją do jej eks – kilka razy była bowiem widziana w towarzystwie Nikodema. ZOBACZ: Julia Wieniawa kręci na dwa fronty? Z Rozbickim bywa na salonach, z Puchaczem tuli się pod klubem...

Oficjalnie jednak Julia twierdzi, że jest singielką. A zamiast na związkach, skupia się na pracy. A że ma głowę na karku, wykorzystuje dla zarobku ważne okazje i święta.

Niewiele zarobiła na minione Boże Narodzenie, bo nie wzięła udziału w żadnej kampanii świątecznej, za to odbiła sobie przy okazji walentynek. Polskę obiegły w lutym dwie duże kampanie reklamowe z udziałem Julii – w pierwszej zachęca ona do kupna w prezencie na dzień zakochanych popularnej biżuterii. W drugiej zaś aktorka promuje seksowną bieliznę na zmysłową randkę. Za tę pierwszą reklamę mogła dostać 400 tys. zł, a za drugą nawet 500 tys. zł. Jeśli do tego dodamy płatne wrzuty w mediach społecznościowych, jej zarobek sięgnął nawet miliona złotych.

Julia Wieniawa jest bowiem jedną z najlepiej opłacanych polskich aktorek. Reklamodawców przyciąga nie tylko urodą i gigantycznymi zasięgami na Instagramie – śledzą ją ponad 2 mln osób! Wrażenie robią także pracowitość i determinacja młodej aktorki, która – zamiast odcinać kupony od swojej ogromnej popularności – bierze się do realizacji ambitnych projektów. W zeszłym roku wydała swoją pierwszą płytę i ruszyła w trasę koncertową, a w tym roku zaczęła grać w teatrze.

Zobaczcie seksowne zdjęcia Julii Wieniawy z ostatniej kampanii reklamowej: