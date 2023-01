Julia Wieniawa znowu wszystkich zaskoczyła! Jej nowy projekt wgniecie w fotel

Co dalej z Maciejem Dowborem w "TTBZ"? Piotr Gąsowski wystosował publiczny apel do kolegi!

Jeśli napiszemy, że to będzie rok Julii Wieniawy, to będziemy musieli dodać, że... znowu. Młoda artystka nie zwalnia tempa i bierze na siebie kolejne zawodowe obowiązki. Świetne zarobki w filmie i reklamach nie rozleniwiają jej. Wręcz przeciwnie - Julia chętnie przystępuje do ambitnych, artystycznych projektów. W 2022 roku nagrała świetnie przyjętą płytę i zagrała koncerty na najważniejszych festiwalach muzycznych w kraju. ZOBACZ: Julia Wieniawa największą uwodzicielką polskiej sceny? Jej pierwsza płyta zaskakuje [RECENZJA]

Ten rok dopiero co się zaczął, a Julia Wieniawa już wzięła udział w dwóch dużych kampaniach reklamowych, wyczekuje premiery swojego nowego serialu i... ogłosiła wyjątkowy projekt teatralny.

Jak poinformował teatr Garnizon Sztuki, prowadzony przez Grażynę Wolszczak (64 l.) i Joannę Glińską, już 9 lutego na afisz trafi spektakl z Julią Wieniawą w roli głównej. Co ciekawe, to dla aktorki nie lada wyzwanie, bo w sztuce "Gra" wystąpi w duecie z doświadczonym, wziętym aktorem Adamem Woronowiczem (49 l.). Grają tylko we dwoje. "Czeka nas pełna napięć i zagadek walka bez reguł, w której nic nie jest oczywiste. Spektakl "Gra" to też pojedynek dwóch niezwykłych osobowości" - czytamy na stronie teatru. Będzie się działo!