Kacperek z "Rodzinki.pl" nagle zniknął z show-biznesu. Tak teraz wygląda Mateusz Pawłowski. Co się z nim działo?

Mateusz Pawłowski czyli Kacperek z Rodzinki.pl. Dlaczego zniknął?

Na antenę TVP po kilku latach przerwy wraca serial "Rodzinka.pl". Ukochana przez Polaków produkcja wypromowała wielkie gwiazdy z Maciejem Musiałem, Adamem Zdrójkowskim i Julią Wieniawą na czele. Wszyscy oni zbudowali wielkie kariery, grają w filmach, serialach i są rozchwytywani przez reklamodawców. Mateusz Pawłowski, który w "Rodzince" zagrał przeuroczego Kacperka, nie zrobił takiej kariery jak pozostali. Okazuje się, że świadomie.

W rozmowie z "Super Expressem" Mateusz Pawłowski wyjaśnił, dlaczego jakiś czas temu zniknął z ekranów.

Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, kiedy na chwilę wyjdzie się sprzed kamer i przeżyje się, że tak powiem, zwykłe liceum. Chciałem się uczyć, chodzić do szkoły i przeżywać normalne rzeczy. Z dala od obiektywów. Chciałem zobaczyć, jakie to jest uczucie. Bo większość życia kojarzyła mi się z blaskiem fleszy, dorastaniem na planie i tak, jak powiedziałeś, moi serialowi bracia działali w show-biznesie, a ja chciałem normalnego życia, takiego, jakie przeżywa większość ludzi. I sprawdzić, co bardziej do mnie pasuje

- wyznaje Mateusz Pawłowski w rozmowie z naszym dziennikarzem, Adrianem Nychnerewiczem.

Nowa Rodzinka.pl - co wydarzy się w serialu?

Kacperka poznaliśmy jako kilkulatka. Teraz w serialu "Rodzinka.pl" będzie miał już około 20 lat. Jak potoczą się jego losy?

- Będzie introwertykiem i trochę nerdem. Nie powiedziałbym, że zaczerpnęli z mojego życia, ale z mojej prywatnej, spokojnej strony zapewne tak - przyznaje aktor.

Jak się dowiadujemy, Kacper zakocha się też w Pauli (Julia Wieniawa), byłej dziewczynie Kuby (Adam Zdrójkowski). Jako jedyny wciąż mieszka z rodzicami - Natalią (Małgorzata Kożuchowska) i Ludwigiem (Tomasz Karolak).

Nowe odcinki "Rodzinka.pl" od soboty 6 września o godz. 20:00 w TVP2.

