Małgorzata Kożuchowska – aktorka i ikona stylu – wyznała na Instagramie, że doznała bolesnej kontuzji. Efekt? Lekarska interwencja, kule i kuśtykanie... Aktorka opisała w sieci, jak doszło do wypadku. Okazuje się, że nawet pozornie niewinna zabawa z dzieckiem może nieść bardzo poważne skutki dla zdrowia.

Wypadek Małgorzaty Kożuchowskiej: "Tak się skończył mój mecz"

Małgorzata Kożuchowska zamieściła w sieci zdjęcie, na którym zaprezentowała się w bucie ortopedycznym i o kulach.

Tak się skończył mój mecz piłki nożnej z Jasiem…chwila nieuwagi i … wjechało nowe stylowe obuwie…😜 i tak sobie kuśtykam od tygodnia…😜 Ale mimo wszystko dobry humor mnie nie opuszcza🥳💃 Życzę Wam cudownych wakacji i UWAŻAJCIE NA SIEBIE!☀️☀️☀️♥️♥️♥️

Na zdjęciu widać Kożuchowską pozującą w otoczeniu drzew. Mimo urazu, nie rezygnuje z elegancji – ubrana w modną koszulę, dżinsy i z zieloną torebką przewieszoną przez ramię, prezentuje się stylowo nawet o kulach. Kontuzjowaną stopę stabilizuje but ortopedyczny.

Fani wspierają Kożuchowską: "To tylko noga"

Pod postem posypały się komentarze pełne wsparcia i życzeń powrotu do zdrowia. Internauci byli zgodni – najważniejsze, że Kożuchowska spędziła czas z synem:

Najważniejsze, że był mecz z synem. Takie chwile są bezcenne. Też grałam w piłkę ze swoim. Szybkiego powrotu do zdrowia. To tylko noga 🙂 – napisała jedna z obserwatorek.

Inni dodawali:

Zdrówka 😊 jak zawsze zjawiskowo Pani wygląda 🤩

Zdrowia i wytrwałości 💜

O matko! Zdrówka pani Gosiu ❤️😭

Choć kontuzja mogła pokrzyżować plany i zmusić do zwolnienia tempa, Małgorzata Kożuchowska nie traci optymizmu. Jej wpis to nie tylko relacja z niefortunnego zdarzenia, ale też przypomnienie, by dbać o siebie i cieszyć się chwilami z bliskimi – nawet jeśli kończą się nieplanowaną wizytą u lekarza.

