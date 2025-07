Kożuchowska traciła role, bo jest "kościółkowa" i popiera PiS. Mocne słowa o branży filmowej

Dziś Małgorzata Kożuchowska na brak pracy nie może narzekać. Serial Netfliksa "Aniela", w którym zagrała tytułową rolę, podbija świat, a już za kilka tygodni na ekrany wróci "Rodzinka.pl". Ale gwiazda telewizji twierdzi, że straciła w życiu kilka ról. A to wszystko przez... poglądy polityczne i wiarę w Boga.

NIE PRZEGAP: Małgorzata Kożuchowska podbija świat. Niewiarygodne wieści z 18 krajów! Totalny szał

Małgorzata Kożuchowska nigdy nie ukrywała, że w życiu kieruje się wiarą. Nie ukrywała też swojego światopoglądu. Nie raz śmiała się ze słów Tomka Karolaka (54 l.), który kiedyś żartobliwie nazwał ją "jedyną PiS-ówą z ludzką twarzą". Ale nie zawsze było jej do śmiechu. Jak bowiem właśnie ujawniła, przez jej poglądy reżyserzy i producenci filmowi unikali współpracy z nią.

- Różne niepochlebne opinie o mnie były wygenerowane bardziej przez moją postawę życiową i światopogląd, aniżeli mój profesjonalizm czy jego brak. Ale aktor jest takim kimś, kogo można oceniać w przestrzeni publicznej za wszystko. Rozumiem, że mogłam podobać się komuś w danej roli, albo nie. Ale już ocenianie mnie jako człowieka przez pryzmat tego, że ja mówię, że jestem osobą wierzącą, jest bolesne - powiedziała Kożuchowska w podcaście Bogdana Rymanowskiego.

Zanim zbudowałam sobie warstwę ochronną, minęło trochę czasu. Był moment, że mnie to totalnie zaskoczyło. Moje role spotykały się z akceptacją, a w pewnym momencie zaczęło się coś takiego pojawiać i w pewnym momencie mi ciążyć, bo widziałam, że to mnie wyklucza z pewnym propozycji zawodowych. Mój światopogląd wykluczał mnie z pewnych ofert. Miałam na to dowody. To się zdarzało wiele razy