Małgorzata Kożuchowska podbija świat. Niewiarygodne wieści z 18 krajów! Totalny szał

Tytułowa "Aniela" to rozpieszczona bogaczka, która z dnia na dzień traci wszystko. Mąż zostawia ją bowiem dla znanej piosenkarki. Kobieta zamieszkuje w obskurnej kawalerce na warszawskiej Pradze, zaczyna pracę w szkole i zaprzyjaźnia się z lokalnymi raperkami. Przy okazji próbuje dopiec mężowi. W Anielę wciela się sama Małgorzata Kożuchowska - gwiazda takich seriali jak "M jak miłość", "Rodzinka.pl" czy "Prawo Agaty". Zresztą nikomu jej przedstawiać nie trzeba.

Małgorzata Kożuchowska błyszczy w serialu "Aniela"

Serial "Aniela" zbiera doskonałe recenzje. Oklaski za postać, jaką stworzyła, zbiera też Małgorzata Kożuchowska.

Od pierwszych dni pracy nad tym serialem wiedziałam, że nie będzie to dla mnie zwyczajny projekt, wiedziałam, że będzie wyjątkowy, inny, ryzykowny i że pewnie nie wszystkim się spodoba. Ale dla mnie był jak tlen: niezbędny do życia, zdrowy, czysty i uwalniający. I jestem za niego wdzięczna!

- mówi aktorka.

W pierwszym tygodniu emisji "Aniela" wylądowała na pierwszym miejscu najlepiej oglądanych seriali na polskim Netfliksie i w TOP10 listy nieanglojęzycznych produkcji z całego świata! Co więcej trafiła do TOP10 aż w 18 krajach! Obecnie "Aniela" świetnie ogląda się w takich krajach jak Ukraina, Czechy, Słowacja czy Węgry. Co ciekawe, produkcja znalazła widownię również w Ameryce Południowej. W Argentynie znalazła się na 5. miejscu listy najlepiej oglądalnych nowości!

A już niedługo może podbić też inne kraje. Widzowie z całego świata mogą obejrzeć polski serial z angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, a nawet tajskim dubbingiem. Napisy przygotowano zaś nawet po chińsku, japońsku, hebrajsku czy fińsku.

To wielki sukces Małgorzaty Kożuchowskiej i całej produkcji.

