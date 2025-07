Monika Olejnik niczym Wenus! Wynurzyła się z wody w czerwonym kostiumie kąpielowym, choć wcale nie pływała

Monika Olejnik kocha sport jak mało która gwiazda. Ma 69 lat, ale biega, chodzi po górach, a po 13 miesiącach od operacji związanej z leczeniem raka piersi, wróciła do pływania. Jednak to dla niej za mało. Ostatnio Olejnik pokazała się fanom w czerwonym kostiumie kąpielowym, wynurzając się z turkusowej toni niczym Wenus, choć wcale nie pływała! Co więc robiła?