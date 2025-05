Monika Olejnik rok po operacji mówi, co się z nią dzieje. "Nie chcę dokładnie odliczać kolejnych rocznic tej koszmarnej sytuacji"

13 maja odbył się pogrzeb Tomasza Jakubiaka, który zmarł, choć przez rok dzielnie walczył z rakiem jelita i dwunastnicy. Niestety, diagnozę uzyskał za późno, w jego ciele doszło do przerzutów. Dużo więcej szczęścia miała Monika Olejnik, która wykryła, że cierpi na nowotwór na tyle wcześnie, że leczenie uratowało jej życie.

Teraz, rok po operacji związanej z rakiem piersi, przekonuje, że koszmarna diagnoza nie musi być wyrokiem. Jak się czuje gwiazda telewizji? Zdradziła zaraz po uzyskaniu wyników badań.

Olejnik w maju 2024 r. wyznała, że przeszła operację. Wcześniej usłyszała diagnozę: rak piersi. Teraz, już po badaniach i wizytach lekarskich, Olejnik zdradziła, jak się czuje.

Jestem po kolejnych badaniach, jest ok - jestem szczęśliwa w takich chwilach. Kochani, minął ponad rok od mojej operacji, ale nie chcę dokładnie odliczać kolejnych rocznic tej koszmarnej sytuacji. Diagnoza - to jest rak - była dla mnie wstrząsem. Nie poddałam się, walczyłam i dzisiaj bardzo Was proszę, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach! To może nam uratować życie. #profilaktyka Zawsze będę Wam o tym przypominać - namawiajcie rodzinę i przyjaciół na badania. Mam wielką satysfakcję, kiedy słyszę od lekarzy o szturmie na badania po moim apelu - napisała dziennikarka na swoim profilu na Instagramie.

Olejnik podziękowała za wsparcie lekarzom i przyjaciołom z telewizji, którzy wspierali ją w procesie zdrowienia.

68-letnia gwiazda telewizji wiele przeszła, nic więc dziwnego, że otrzymuje pytania o to, czy swoją walkę z nowotworem opisze w książce. Taka pozycja na pewno znalazłaby swoich odbiorców, ale Olejnik mówi wprost:

Jestem wdzięczna za liczne propozycje od wydawnictw napisania książki o walce z rakiem i tutaj chciałam Was uspokoić - nie zamierzam pisać książki na tematy medyczne! Od tego są naukowcy i lekarze. Szanuję ich wiedzę i uważam, że osoby publiczne bez dyplomu uczelni medycznej nie powinny zastępować lekarzy. Zachęcam Was do badań i co ważne do aktywności sportowej. To jest moja odpowiedzialna rola. Systematyczne treningi od ponad 20 lat pomogły mi przetrwać ten trudny czas po operacji i przed wizytą w szpitalu. #sport #kultura #zdrowie #aktywność dają nam #WOLNOść (...) Na koniec powtórzę po raz kolejny i powtarzać nie przestanę - bardzo Was #proszę, cieszcie się życiem, bądźcie szaleni, ciekawi życia, blisko kultury i sportu, ale… badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach!