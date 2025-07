Monika Olejnik w falbanach i prześwitach pogubiła pranie! Niezłe widowisko na środku ulicy

- Otwieram szafę, zakładam i wychodzę. Po prostu! (...) Wydaje mi się, że to jest taka domena polskiego Internetu, bo nigdzie w Anglii, czy we Francji tego nie ma. Zajmują się czymś innym, a nie tym, za ile jest torebka. Bo czasami te ceny są jakieś wyjęte z kosmosu. I to jest bardzo zabawne. Wszystko jest bardzo zabawne. To chyba nie jest najważniejsze