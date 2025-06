Monika Olejnik miała nowotwór, a teraz taka wiadomość! "Badajcie się, proszę i nie poddawajcie się"

Lata lecą, zmieniają się rządy, prezydenci, sytuacja międzynarodowa, a Monika Olejnik cały czas przeprowadza wywiady z politykami. I cały czas im nie odpuszcza, niezależnie od tego, do której partii należą. W zeszłym roku jednak gwiazda TVN musiała nieco zwolnić tempo. Okazało się bowiem, że zachorowała na nowotwór piersi. Na szczęście szybko wróciła do zdrowia i formy i znów zadaje szyku na różnych eventach. Niedawno minął rok od operacji dziennikarki. Monika Olejnik wspominała trudny czas i zdradziła, że czuje satysfakcję, bo wiele kobiet ruszyło na badania piersi po jej apelu.

Jestem po kolejnych badaniach, jest ok - jestem szczęśliwa w takich chwilach. Kochani, minął ponad rok od mojej operacji, ale nie chcę dokładnie odliczać kolejnych rocznic tej koszmarnej sytuacji. Diagnoza - to jest rak - była dla mnie wstrząsem. Nie poddałam się, walczyłam i dzisiaj bardzo Was proszę, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach! To może nam uratować życie. #profilaktyka Zawsze będę Wam o tym przypominać - namawiajcie rodzinę i przyjaciół na badania. Mam wielką satysfakcję, kiedy słyszę od lekarzy o szturmie na badania po moim apelu