Monika Olejnik była jedną z wielu gwiazd, które 19 sierpnia stawiły się w Trójmieście, by oglądać widowisko, jakim jest Top of the Top Sopot Festival.

Drugiego dnia ogłoszono, kto z występujących otrzymał Bursztynowego Słowika! Nagroda trafiła w ręce fantastycznej Carli Fernandes, która walczyła o niego z takimi wykonawcami jak Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Blauka, Red Lips (w 8. miesiącu ciąży!), Dezydery, Skubas oraz Mery Spolsky, a także Chris Cugowski - Phero.

Ale festiwal w Sopocie to nie tylko muzyka, ale też moda!

Świetnie ubrana Olejnik w Sopocie

Nie ma co ukrywać, festiwal w Sopocie jest nie tylko świętem muzyki i okazją do posłuchania najlepszych czy najciekawszych głosów w Polsce, ale również daje szansę nacieszyć się modowymi wyborami gwiazd.

Podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 na tle innych znanych i lubianych wyróżniła się Monika Olejnik. 69-letnia dziennikarka stawiła się na czerwonym dywanie ubrana nie w cekiny, nie w prześwity, a czarną, pozornie skromną sukienkę.

Kreacja i tak przyciągała uwagę, bo na czarnej tkaninie nadrukowano na biało słowa. Te wyglądały niczym napisane kredą na tablicy. Sukienka pochodzi z kolekcji H&M x Basquiat x Ev&Tela i kosztowała niemal 1300 zł i robi wrażenie! Szczególnie jej gorsetowa góra.

Olejnik już wcześniej widzieliśmy w tym wdzianku. Sukienkę założyła na festiwal w Gdyni we wrześniu 2024 r. Wówczas uzupełniła ją paskiem, który wykorzystała i w innych stylizacjach. Olejnik kocha droższe ubrania (sukienka z sieciówki jest raczej jedną z tańszych pozycji w jej szafie), ale też nosi je wielokrotnie.

Jak wam się podoba?

Na stronie sklepu można znaleźć taki opis kreacji:

W tej wspólnej kolekcji kultowa sztuka Basquiata spotyka się z kunsztem projektantów Eva Bravado i Téli D'Amore. Podkreślająca figurę długa sukienka z bawełnianego denimu z nadrukiem motywu z przodu. Gorsetowa góra z siateczkowymi panelami po bokach, dekolt karo i szerokie ramiączka. Ołówkowy dół z niewykończonym brzegiem. Kolekcja odważnych krojów z rzadko spotykanymi dziełami Basquiata ośmiela do wyrażania swojej indywidualności.

