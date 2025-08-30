Monika Olejnik jest jedną z mnóstwa gwiazd, które postanowiły wybrać się na festiwal w Wenecji. Święto filmu potrwa od 27 sierpnia do 6 września. W tym czasie gwiazdy, znawcy z branży filmowej i fani produkcji na najwyższym poziomie obejrzą filmy naprawdę warte uznania. Ale znajdzie się też coś dla pasjonatów mody! Bo festiwal, jak każda duża impreza z czerwonym dywanem, jest gratką dla wielbicieli stylu, klasy, szyku oraz modowych ekscesów.

Monika Olejnik w Wenecji

69-letnia dziennikarka wybrała się do Wenecji nie tylko po to, by prezentować zaskakujące modowe połączenia. A jednak jej biała stylizacja z wzorzystą, jasną chustką zawiązaną pod szyją, przyciągała wzrok. Monika Olejnik wdzianko pokazała na swoim profilu na Instagramie.

Lekką, niedługą sukienkę uzupełniła nie tylko chustą, ale i czarnymi, lakierowanymi baletkami na niewielkim obcasie. Niemal płaskie buty były idealne i na plażę, i na premierę filmową. Gwiazda wzięła udział w prezentacji produkcji o niezwykłym dziennikarzu, Seymourze Hershu, który jest ikoną tego fachu. Amerykański dziennikarz ma 88 lat i był obecny na premierze.

Wolne i niepokorne media, a nawet sztorm na początku mojego festiwalu filmowego w Wenecji. "Cover-Up", wstrząsający dokument Laury Poitras (laureatka Oscara) i Marka Obenhausa o legendzie dziennikarstwa śledczego - Seymour Hersh od 6 dekad tropi zbrodnie. To dzięki niemu świat dowiedział się o maskarze w My Lai - w wietnamskiej wiosce żołnierze amerykańscy wymordowali cywilów, kobiety, niemowlaki. Film jest portretem psychologicznym wybitnego dziennikarza. Tortury irackich więźniów w Abu Ghraib dokonane przez amerykańskich żołnierzy wstrząsnęły przed laty światem. Hersh, to on dotarł do źródeł! Bohater filmu mimo błędów, o których mówi otwarcie, pozostaje drogowskazem dla dziennikarzy. Na premierze filmu Seymour Hersh był niezwykle wzruszony i skromny. Publiczność nie kryła łez! - pisała Olejnik.

Dziennikarka biła brawo na stojąco. Oczywiście zdjęła też chustę.

To nie był jej pierwszy raz

Chusta noszona tak jak zaprezentowała to Olejnik, wciąż budzi sporo emocji. Już w październiku 2024 r. gwiazda TVN-u postanowiła odczarować ten element garderoby, który niektórym kojarzy się ze starszymi paniami, innym z życiem na wsi i to dawno, dawno temu.

Olejnik z chustą i gołym brzuchem pokazała się jakiś czas temu na swoim instagramowym profilu. Później brzuch zasłoniła czekoladową sukienką sięgającą aż do ziemi. Teraz chustę zestawiła z elegancką, lekką sukienką i balerinkami.

