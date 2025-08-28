Cate Blanchett z dekoltem do pępka i Heidi Klum w buduarowej stylizacji. Oto gwiazdy na Festiwalu w Wenecji

82. Festiwal Filmowy w Wenecji rozpoczął się galą pełną gwiazd i mody.

Na czerwonym dywanie pojawiły się m.in. Tilda Swinton, Cate Blanchett i Heidi Klum z córką.

Odkryj najciekawsze kreacje z otwarcia i sprawdź, kto zachwycił stylem.

Pierwszy wieczór 82. Festiwalu Filmowego w Wenecji olśnił elegancją i blaskiem. Na czerwonym dywanie w Lido pojawiły się gwiazdy światowego kina i mody – od stonowanej Tildy Swinton i wydekoltowanej Cate Blanchett, po buduarową Heidi Klum z córką Leni. W naszej galerii znajdziesz kreacje z otwarcia tegorocznej edycji festiwalu. Kto wyglądał najlepiej?

Gwiazdy na czerwonym dywanie

Tradycyjnie już otwarcie festiwalu stało się pokazem mody i stylu. W blasku fleszy błyszczały Tilda Swinton i Cate Blanchett – ikony kina, które od lat przyciągają uwagę nie tylko swoimi rolami, ale też modowymi wyborami. Na czerwonym dywanie pojawiły się również supermodelka Heidi Klum z córką Leni, brazylijska aktorka Fernanda Torres oraz włoska modelka Paola Turani.

Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości do Wenecji przypłynęły gwiazdy najgorętszych premier tego sezonu. George i Amal Clooney oraz Adam Sandler i Laura Dern zjawili się, by promować film "Jay Kelly" Noah Baumbacha, a Emma Stone, która rok temu triumfowała na Lido w "Poor Things", zapowiedziała swój nowy projekt – Bugonia.

Wyjątkowy program 82. edycji Festiwalu Filmowego w Wenecji

W programie 82. edycji festiwalu znalazły się najbardziej wyczekiwane premiery roku. Publiczność zobaczy m.in. "Jay Kelly" Baumbacha, "Witch Hunt" Luki Guadagnino, "A House of Dynamite" Kathryn Bigelow, "Frankenstein" Guillermo del Toro oraz najnowszy film Jima Jarmuscha – "Mother Father Sister Brother".

Wieczór otwarcia uświetnił pokaz filmu "La grazia" w reżyserii Paolo Sorrentino. Produkcja włoskiego mistrza już teraz uznawana jest za jedną z najciekawszych pozycji tegorocznego konkursu.

Jury i walka o Złotego Lwa

Pracami jury konkursu głównego kieruje w tym roku reżyser Alexander Payne. O tym, kto zdobędzie prestiżowego Złotego Lwa, zdecydują także Fernanda Torres, Mohammad Rasoulof, Zhao Tao, Maura Delpero, Cristian Mungiu i Stéphane Brizé.

Festiwal w Wenecji potrwa do 6 września, a każdy dzień przyniesie kolejne pokazy i wydarzenia, które elektryzują zarówno branżę filmową, jak i fanów kina na całym świecie.

