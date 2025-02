O kocie, który chodzi do szkoły. Wszyscy uwielbiają Łatka

Malta Festival 2025 ma już swoją pierwszą wielką gwiazdę, bo w czerwcu do Poznania przyjedzie Tilda Swinton. Znakomita szkocka aktorka to m.in. laureatka Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Michael Clayton", a kinomani mogą ją ponadto pamiętać z takich obrazów, jak "Niebiańska plaża", "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona" czy "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa".

Na Malta Festival 2025 aktorka nie zaprezentuje jednak swojego nowego filmu, ale spektakl „Embodying Pasolini”. To oczywiście nawiązanie do włoskiego twórcy Piera Paola Pasoliniego, znanego z podejmowania kontrowersyjnych tematów i operowania obrazoburczą, obsceniczną formą, który został nawet skazany wyrokiem sądu za jeden ze swoich filmów.

Spektakl Tildy Swinton, który powstał we współpracy Olivierem Saillardem, jest natomiast inspirowany nie twórczością Pasoliniego, a kostiumami i rekwizytami z jego filmów, jak m.in.

„Ewangelia wg św. Mateusza”;

„Król Edyp”;

„Salò, czyli 120 dni Sodomy”.

W czasie Malta Festival 2025 aktorka pokaże swój spektakl 4-krotnie w dniach 20-23 czerwca. Co ciekawe, poznańska impreza będzie jedyną w całym roku, gdzie Swinton i jej współpracownicy zaprezentują swoje przedsięwzięcie.

- To unikalne doświadczenie z pogranicza wielu sztuk, które wymaga zakrojonych na szeroką skalę przygotowań. Dlatego twórcy wystawiają je tylko raz do roku w starannie wyselekcjonowanych warunkach. Jestem dumna i szczęśliwa, że w 2025 roku będzie to nasza poznańska Malta - mówi Dominika Kluczyk, mecenaska Malta Festival 2025.

Spektakl Tildy Swinton zostanie zaprezentowany w hali nr 2 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Sprzedaż biletów ruszy pod koniec marca.

