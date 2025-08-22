Modowe MASAKRY na imprezie TVN. Styliści skrzywdzili Dorotę Wellman. Ale koszyk na głowie to dopiero przesada

Oceniamy stylizacje gwiazd nowej ramówki TVN

Podczas konferencji ramówkowej TVN Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na soczysty, pomarańczowy kolor i oryginalny fascynator na głowie. Izabella Krzan podkreśliła obłędną figurę. A Magda Gessler, jak to Magda, wybrała falbany - tym razem w pastelowym, błękitnym kolorze, który odmładzał ją i rozświetlał.

Niestety, nieudanych stylizacji było znacznie więcej niż tych dobrych. A my wybraliśmy te najgorsze.

Nie jest łatwo ubrać Dorotę Wellman. Ale nie trzeba jej przecież krzywdzić. A tym razem to właśnie się stało. Sukienka z dziwnymi rękawkami zmasakrowała sylwetkę i proporcje dziennikarki. Torebka też kojarzy się raczej ze starszą panią w kościele. Trudno cokolwiek tu pochwalić. Może poza kolorem. Piękny chabrowy odcień. Chociaż tyle.

Koronka przypominająca firanki z kuchni babci to ostatni krzyk mody. Szkoda jednak, że aktorka połączyła śnieżnobiałą spódnicę z kremowym żakietem - łączenie różnych odcieni bieli nigdy się nie sprawdza. Ciemniejsza rzecz wygląda wtedy na zżółkłą i niedopraną. No i co ona ma na głowie?! Koszyk? Czy czapeczkę boya hotelowego?

Widać, że lepiej czuje się z ekipą remontową na planie budowy niż na czerwonym dywanie. Projektantka wnętrz wystylizowana na różową lalkę Barbie prezentowała się sztucznie i kiczowato. Uroku nie dodała jej też dopięta blond kitka. Szkoda, bo spódniczka sama w sobie jest świetna. Dobrze sprawdziłaby się ze zwykłym, białym tiszertem.

To, że trendy z początku lat 2000. niedawno znów stały się popularne, nie znaczy, że wciąż trzeba z nich korzystać. Zwłaszcza tak dosłownie. Do spódnicy z niskim stanem Wiktoria dobrała top, który królował na dyskotekach jakieś 20 lat temu. Białe klapki tylko dopełniły tego modowego koszmarku. Plus za nonszalanckie upięcie pięknych loków.

Oto przykład, że kiedy chcemy być oryginalni i za dużo kombinujemy ze swoją stylizacją, możemy wyglądać zwyczajnie śmiesznie. Przypuszczam, że Nikodem długo pracował nad tym, by ostatecznie wyglądać niechlujnie i niezbyt stylowo. Julia Wieniawa, jego była dziewczyna, która świetnie zna się na modzie, raczej nie pozwoliłaby mu się tak pokazywać.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowały się gwiazdy na imprezie ramówkowej TVN. Zgadzacie się z naszymi ocenami?