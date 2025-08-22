Modowe MASAKRY na imprezie TVN. Styliści skrzywdzili Dorotę Wellman. Ale koszyk na głowie to dopiero przesada

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-08-22 5:29

Stacja TVN podczas wielkiej konferencji w hotelu Sheraton w Sopocie zaprezentowała programy i gwiazdy, które widzowie będą mogli oglądać już od września. Zaskoczeń w ramówce brak. Nie brakowało ich jednak na czerwonym dywanie. Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek-Majdan czy Izabella Krzan jak zawsze zadały szyku. Ale byli też tacy, na stylizacje których ciężko było patrzeć. Surowym okiem ocenił je nasz dziennikarz Adrian Nychnerewicz.

Oceniamy stylizacje gwiazd nowej ramówki TVN

Podczas konferencji ramówkowej TVN Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na soczysty, pomarańczowy kolor i oryginalny fascynator na głowie. Izabella Krzan podkreśliła obłędną figurę. A Magda Gessler, jak to Magda, wybrała falbany - tym razem w pastelowym, błękitnym kolorze, który odmładzał ją i rozświetlał. 

Niestety, nieudanych stylizacji było znacznie więcej niż tych dobrych. A my wybraliśmy te najgorsze.

Dorota Wellman

Nie jest łatwo ubrać Dorotę Wellman. Ale nie trzeba jej przecież krzywdzić. A tym razem to właśnie się stało. Sukienka z dziwnymi rękawkami zmasakrowała sylwetkę i proporcje dziennikarki. Torebka też kojarzy się raczej ze starszą panią w kościele. Trudno cokolwiek tu pochwalić. Może poza kolorem. Piękny chabrowy odcień. Chociaż tyle.

Marta Wierzbicka

Koronka przypominająca firanki z kuchni babci to ostatni krzyk mody. Szkoda jednak, że aktorka połączyła śnieżnobiałą spódnicę z kremowym żakietem - łączenie różnych odcieni bieli nigdy się nie sprawdza. Ciemniejsza rzecz wygląda wtedy na zżółkłą i niedopraną. No i co ona ma na głowie?! Koszyk? Czy czapeczkę boya hotelowego?

ZOBACZ TAKŻE: Rano koszyk na głowie, wieczorem obuwie na grzyby w roli głównej. Jej stylizacje z Sopotu komentuje cała Polska

Dorota Szelągowska

Widać, że lepiej czuje się z ekipą remontową na planie budowy niż na czerwonym dywanie. Projektantka wnętrz wystylizowana na różową lalkę Barbie prezentowała się sztucznie i kiczowato. Uroku nie dodała jej też dopięta blond kitka. Szkoda, bo spódniczka sama w sobie jest świetna. Dobrze sprawdziłaby się ze zwykłym, białym tiszertem. 

Wiktoria Gąsiewska

To, że trendy z początku lat 2000. niedawno znów stały się popularne, nie znaczy, że wciąż trzeba z nich korzystać. Zwłaszcza tak dosłownie. Do spódnicy z niskim stanem Wiktoria dobrała top, który królował na dyskotekach jakieś 20 lat temu. Białe klapki tylko dopełniły tego modowego koszmarku. Plus za nonszalanckie upięcie pięknych loków. 

NIE PRZEGAP: Gorzej być nie mogło? Te gwiazdy w Sopocie nie popisały się garderobą! Zobaczcie zdjęcia ze sceny

Nikodem Rozbicki

Oto przykład, że kiedy chcemy być oryginalni i za dużo kombinujemy ze swoją stylizacją, możemy wyglądać zwyczajnie śmiesznie. Przypuszczam, że Nikodem długo pracował nad tym, by ostatecznie wyglądać niechlujnie i niezbyt stylowo. Julia Wieniawa, jego była dziewczyna, która świetnie zna się na modzie, raczej nie pozwoliłaby mu się tak pokazywać. 

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowały się gwiazdy na imprezie ramówkowej TVN. Zgadzacie się z naszymi ocenami?

Super Express Google News
Masakry modowe na ramówce TVN
38 zdjęć
Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIKODEM ROZBICKI
DOROTA SZELĄGOWSKA
STYLIZACJE GWIAZD
MARTA WIERZBICKA
WIKTORIA GĄSIEWSKA
DOROTA WELLMAN
RAMÓWKA TVN