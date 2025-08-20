Rano koszyk na głowie, wieczorem obuwie na grzyby w roli głównej. Jej stylizacje z Sopotu komentuje cała Polska

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-08-20 21:49

Marta Wierzbicka w Sopocie poszalała z oryginalnymi stylizacjami. Na tegorocznych imprezach związanych z festiwalem Top of the Top i prezentacją ramówki TVN stała się jedną z najbardziej komentowanych gwiazd. Powód? Jej dwa zestawy, które w ciągu jednego dnia rozgrzały internet do czerwoności.

Koszyk na głowie i firankowa sukienka

Na prezentacji ramówki TVN Marta Wierzbicka pojawiła się w stylizacji, którą jedni uznali za hit, a inni za kompletną modową pomyłkę. Aktorka miała na sobie białą, koronkowo-firankową sukienkę, do której dobrała żółtawą, krótką marynarkę. Całość mogłaby uchodzić za lekką i dziewczęcą, gdyby nie nakrycie głowy. Na głowie gwiazdy spoczął bowiem kapelusz, który internauci natychmiast ochrzcili „wiklinowym koszyczkiem”.

Zdjęcia szybko obiegły sieć, a komentarze nie pozostawiały złudzeń: stylizacja była jedną z najbardziej oryginalnych na imprezie. „Trochę jak na piknik, trochę jak na wesele u cioci”, „Ktoś tu wpadł do spiżarni i wyszedł w koszu”, „Przynajmniej wyróżnia się na tle innych” – pisali internauci.

Zielone kozaki na czerwonym dywanie

Wieczorem Marta Wierzbicka pojawiła się już w zupełnie innym wydaniu – tym razem na Top of the Top Festival. Postawiła na białą mini, bluzkę w odważny, różowo-czerwony print i dodatki w postaci dużych kolczyków. Największe wrażenie zrobiło jednak obuwie. Aktorka wybrała wysokie, zielone kozaki o charakterystycznym, kowbojskim fasonie.

„Obuwie na grzyby”, „Idealne na jesienny spacer po lesie”, „Zielone kozaki rządzą” – tak internauci komentowali zdjęcia z czerwonego dywanu. Jedni chwalili Wierzbicką za odwagę i poczucie humoru w modzie, inni nie kryli zdziwienia. Jej stylizacje, choć kontrowersyjne, sprawiły, że to właśnie o niej mówi się najwięcej.

„Słowa mają moc” w Sopocie. Gwiazdy poruszyły publiczność koncertem pełnym emocji

Top of the Top Sopot Festival 2025 to nie tylko wielkie przeboje i taneczna zabawa, ale też koncerty, które niosą głębsze przesłanie. Na scenie pojawiła się prawdziwa plejada polskich artystów – od legend estrady, po gwiazdy młodszego pokolenia. W Sopocie wystąpili m.in. Ewa Bem, Andrzej Piaseczny, Patrycja Markowska, Natalia Szroeder, Grubson, Ralph Kaminski, Kult, LemON, Raz Dwa Trzy, Golden Life, a także Grzegorz Kupczyk z zespołem NZB, Emo oraz Wiktoria Kida & Księga Żywiołów. To zestawienie nazwisk gwarantowało różnorodność i wielkie emocje.

