Premiera Vinci 2. Baar odziała firankę, Olejnik zaprezentowała dekolt, a Fijał wyskoczyła w kusym bikini i skórze

Premiera filmu „Vinci 2” przyciągnęła tłum znanych nazwisk i – co nie mniej ważne – wyjątkowych stylizacji. Czerwony dywan zamienił się w wybieg mody, a gwiazdy zadbały, by nie przejść niezauważone. Od przejrzystych tkanin, przez odważną skórę, po klasyczną czerń – każdy look miał swój mocny akcent.