Najlepsze filmy wybrane! Tak zakończył się festiwal w Gdyni. A na czerwonym dywanie? Istny szał

Festiwal filmowy, który co roku odbywa się w Gdyni, tuż nad polskim morzem, zawsze budzi wiele emocji. I ze względu na gwiazdy, które tłumnie zjeżdżają nad Bałtyk, i z powodu filmów biorących udział w konkursie. W tym roku "w Konkursie Głównym znalazło się 16 filmów. Wśród nich jest 6 pełnometrażowych debiutów reżyserskich i 2 drugie filmy reżyserów" - czytamy na instagramowym profilu wydarzenia.

27 września podczas gali zamknięcia, którą poprowadzili wspaniała Grażyna Torbicka oraz Zbigniew Zamachowski, rozdano nagrody w takich kategoriach jak główna rola kobieca i męska, debiut aktorski, a także muzyka, zdjęcia czy montaż. W konkursie startowały produkcje:

"Brat", reż. Maciej Sobieszczański

"Capo", reż. Robert Kwilman

"Chopin, Chopin!", reż. Michał Kwieciński

"Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski

"Franz Kafka", reż. Agnieszka Holland

"Klarnet", reż. Tola Jasionowska

"LARP. Miłość, trolle i inne questy", reż. Kordian Kądziela

"Ministranci", reż. Piotr Domalewski

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald

"Światłoczuła", reż. Tadeusz Śliwa

"Terytorium", reż. Bartosz Paduch

"Trzy miłości", reż. Łukasz Grzegorzek

"Vinci 2", reż. Juliusz Machulski

"Wielka Warszawska", reż. Bartłomiej Ignaciuk

"Zamach na papieża", reż. Władysław Pasikowsk

"Życie dla początkujących", reż. Paweł Podolski

Nagroda publiczności trafiła w ręce Piotra Domalewskiego i "Ministrantów", a Platynowe Lwy otrzymała za całokształt twórczości scenografka Ewa Braun.

Przyjmuję tę nagrodę z ogromnym zaszczytem, ponieważ wydaje mi się, że to jest też uznanie dla pracy, która jest wykonywana przez ludzi, którzy są jakby na drugim planie, ale którzy się przyczyniają do ostatecznego kształtu filmu - mówiła ze sceny.

Najważniejsze statuetki - Srebrne i Złote Lwy trafiły odpowiednio do "Franza Kafki" i "Ministrantów". Ta ostatnia produkcja otrzymała też nagrodę za scenariusz, montaż oraz od publiczności.

WYNIKI 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Złote Lwy - "Ministranci"

Srebrne Lwy - "Franz Kafka"

Szafirowe Lwy (konkurs Perspektywy) - "Glorious Summer"

Reżyseria - Emi Buchwald, "Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej"

Wyjątkowy wkład artystyczny - Kuba Grabowski (Quebo) za "Północ / Południe"

Złoty Pazur - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Główna rola kobieca - Matylda Giegżno, "Światłoczuła"

Główna rola męska - Idan Weiss, "Franz Kafkę"

Profesjonalny debiut aktorski - Filip Wiłkomirski, "Brat"

Debiut reżyserski lub drugi film - Sebastian Pańczyk, "Północ / Południe"

Platynowe Lwy za całokształt twórczości - Ewa Braun, scenografka

Kostiumy - "Chopin, Chopin!"

Drugoplanowa rola kobieca - Karolina Rzepa, "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Charakteryzacja - "Franz Kafka"

Drugoplanowa rola męska - Andrzej Konopka,"LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Scenariusz - "Ministranci"

Zdjęcia - "Franz Kafka"

Montaż - "Ministranci"

Nagroda publiczności - "Ministranci"

Najlepszy film krótkometrażowy - "Slap!!"

Scenografia - "Chopin, Chopin!"

Muzyka - "Trzy miłości"

Dźwięk - "Wielka Warszawska"

Konkurs oznaczał wielkie emocje dla twórców filmowych i aktorów, za to czerwony dywan dostarczył wrażeń fanom polskich gwiazd. Zobaczcie zdjęcia!

