22 września rozpoczął się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nad polskie morze ściągnęły więc gwiazdy, w tym Maja Ostaszewska, której nie dało się nie zauważyć. Aktorka błyszczała na czerwonym dywanie, a elegancką suknię zdobioną marszczeniami nosiła ze swobodą i nonszalancją. 53-latka wyglądała fantastycznie.

Maja Ostaszewska w czerwieni i z dekoltem do pępka

Ostaszewska nie obawia się odważnych kreacji. W Gdyni zaprezentowała się w sukience autorstwa Macieja Zienia. To był strzał w dziesiątkę. Gwiazda w czerwieni wręcz hipnotyzowała, a głęboki dekolt był wisienką na torcie.

Niesamowicie cieszę się, że po raz kolejny miałem zaszczyt ubrać moją muzę Maję Ostaszewską na święto polskiego kina, czyli FPFF w Gdyni. Dziś film "Chopin", w którym gra Maja, otwiera festiwal filmowy w Gdyni. Lepszego startu nie można było zaplanować. Wyjątkowa historia, wyjątkowy film i wyjątkowa aktorka. Jestem pewien, że Maja olśni Gdynię. Zobaczcie przymiarki sukni, którą wybraliśmy na ten wyjątkowy wieczór - napisał Zień i opublikował nagranie (znajdziecie je niżej).

Projektant dodał:

Ponownie postawiliśmy na głęboką ceglaną czerwień i ciekawe marszczenia. Tym razem jednak w wersji bardzo dopasowanej, intrygującej i esencjonalnie kobiecej. Wybrana przez Maję długa suknia pochodzi z mojej ostatniej kolekcji Holiday Dream i cała jest uszyta z niesamowicie przyjemnego w dotyku jedwabnego jerseyu. Od lat mam przyjemność dbać o stylizacje Mai. Ubieranie Ciebie moja muzo to wielka przyjemność i zaszczyt.

Maja Ostaszewska jest coraz odważniejsza!

Ostaszewska teraz zachwyciła w Gdyni, a niespełna dwa tygodnie wcześniej pokazała się na premierze trzeciej części "Teściów" ubrana w czarną, minimalistyczną sukienkę - i też zrobiła piorunujące wrażenie.

Kiedy gwiazda stanęła bokiem, okazało się, że kreacja jest naprawdę mocno powycinana! Dekolt na plecach także przyciągał wzrok. Aktorka musiała uważać, aby przypadkiem nie odsłonić za wiele, jednak wyglądała absolutnie olśniewająco.

