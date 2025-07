Maja Ostaszewska miażdży aktorów bez wykształcenia. Mówi o amatorach i kiepskich występach

Maja Ostaszewska, znana bardzo wielu produkcji filmowych, serialowych i teatralnych, w tym między innymi „Teściowie” czy „Body/Ciało”, w trakcie rozmowy z prowadzącymi program „Interakcja. Starcie pokoleń” nie kryła, że z dużym dystansem patrzy na udział w spektaklach osób, które nie ukończyły szkół aktorskich. Sama jest absolwentką Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie i uważa, że solidna edukacja to fundament tego zawodu.

– Teatr wymaga innej techniki, pewnej wyrazistości. Zdarza się, że ktoś, kto nie ma wykształcenia aktorskiego, pojawia się w teatrze i jeśli ma super osobowość, to coś w tym jest, ale nie ma jakiejś takiej mocy – stwierdziła Maja Ostaszewska.

W dalszej części rozmowy aktorka wyjaśniła, że jej sceptycyzm nie wynika z wyższości, ale z praktycznego spojrzenia na warsztat aktorski. Jej zdaniem teatr nie wybacza tyle, co film – i wymaga od aktora większej świadomości scenicznej oraz precyzyjnego operowania głosem, ruchem i emocją. Szczegóły poniżej.

Maja Ostaszewska o kompletnym pogubieniu amatorów. W takiej sytuacji odnajdzie się tylko wykształcony aktor?

Maja Ostaszewska nie próbowała zmiękczać swoich opinii. Zaznaczyła, że mimo swojej otwartości na różnorodność w sztuce, nie spotkała się z amatorskim występem w teatrze, który zrobiłby na niej naprawdę duże wrażenie. Chociaż przyznała, że film jako medium jest bardziej elastyczny i czasem pozwala amatorom zabłysnąć, to w sytuacjach, gdy pojawiają się problemy z reżyserią lub słabym scenariuszem, „tylko dobry, świadomy aktor się w tym odnajdzie”.

– Amator może się kompletnie pogubić – zaznaczyła Maja Ostaszewska.

Warto jednak dodać, że aktorka nie zamknęła się całkowicie na możliwość udziału amatorów w produkcjach filmowych. W jej wypowiedzi znalazło się miejsce na uznanie pewnej autentyczności i świeżości, którą mogą wnieść osoby spoza branży, o ile zostaną dobrze poprowadzone.

– Jeśli jest dobry scenariusz, dobrzy reżyserzy i taka, a nie inna osobowość pasuje do tej roli, to bywa, że to jest lepsze niż aktor, który to gra – przyznała, podkreślając, że takie sytuacje należą do wyjątków, a nie reguły. Jej słowa pokazują, jak istotna – w jej opinii – jest edukacja w zawodzie aktora, zwłaszcza jeśli chodzi o grę teatralną.

