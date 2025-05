Maja Ostaszewska w końcu pokazała się z młodszym partnerem! Ma z nim dwójkę dzieci. Kim jest Michał Englert?

To daje do myślenia

Maja Ostaszewska i tajemnicze życie prywatne

Maja Ostaszewska to nie tylko znakomita aktorka, lecz także działaczka społeczna, która nie boi się jasno wyrażać swoich poglądów, niezależnie od tego, czy podobają się one tym czy innym rządzącym. Niedawno Maja Ostaszewska zrobiła furorę, publikując w sieci swoje zdjęcia w różnych strojach. Gorące fotki 53-letniej gwiazdy rozpaliły wyobraźnię niczym plażowe zdjęcia Dody. Z kolei pod koniec roku zeszłego (2024 roku) aktorka przypomniała o sobie, kolejny raz nawiązując do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Oberwał wówczas sam Donald Tusk! Polityka polityką, aktorstwo aktorstwem, ale przecież w życiu Mai Ostaszewskiej jest też czas na życie prywatne. Te jest nieco tajemnicze, bo gwiazda niechętnie opowiada o tym, co dzieje się w jej czterech ścianach. Dlatego sporym zaskoczeniem było to, że Maja Ostaszewska w końcu - po długiej przerwie - pokazała się ze swoim młodszym partnerem - Michałem Englertem. Okazja była szczególna.

Maja Ostaszewska pokazała się z młodszym partnerem. Kim jest Michał Englert?

Wieloletni partner Mai Ostaszewskiej obchodził swoje 50. urodziny, co aktorka ogłosiła w mediach społecznościowych. Oznacza to, że Michał Englert jest młodszy od swojej ukochanej o niecałe trzy lata. Niewielka różnica wieku nie jest przeszkodą w budowaniu szczęśliwego związku. Kim jest Michał Englert, partner Mai Ostaszewskiej? Zawodowo zajmuje się robieniem zdjęć do filmów. Uchodzi za jednego z lepszych operatorów w Polsce. Mężczyzna pochodzi z bardzo filmowej rodziny. Jest synem reżysera Marcina Englerta i aktorki Marty Lipińskiej (znanej m.in. z "Rancza" czy "Miodowych lat"). Stryjem partnera Mai Ostaszewskiej jest słynny Jan Englert. Zanim Michał Englert związał się z obecną partnerką, był mężem znanej reżyserki - Małgorzaty Szumowskiej.

Maja Ostaszewska została trafiona strzałą Amora. "Strasznie się zakochałam"

Maja Ostaszewska i Michał Englert poznali się w dość romantycznych okolicznościach. Strzała Amora uderzyła błyskawicznie!

Zauważyliśmy się w Sopocie, na imprezie w SPATiF-ie. Zaczęliśmy tańczyć. O świcie na molo wiedzieliśmy już, że trudno będzie się rozstać. To była eksplozja. Strasznie się zakochałam

- wspominała aktorka w rozmowie cytowanej przez portal Viva.pl. W 2025 roku mija 20 lat od tamtej niezapomnianej nocy. W międzyczasie filmowej parze urodziła się dwójka dzieci: Franciszek (18 l.) i Janina (16 l.).

W naszej galerii prezentujemy wspólne zdjęcia Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta

