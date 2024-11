Maja Ostaszewska to jedna z bardziej znanych polskich aktorek. Gwiazda jak to zawsze bywa w show-biznesie, ma wiernych fanów, zdarzają się też osoby, które za nią zbytnio nie przepadają. Maja od jakiegoś czasu mocno angażuje się w pomoc na granicy polsko-białoruskiej. 52-latka zwraca uwagę na trudną sytuację migrantów na tym obszarze. W najnowszym wywiadzie Ostaszewska poruszyła też temat Donalda Tuska.

Zobacz też: Maja Ostaszewska, niczym pirat drogowy, łamie przepisy! Ekspert łapie się za głowę: Balansuje na granicy zatrzymania prawa jazdy

W miniony weekend Maja Ostaszewska była gościem w TVP Info "Rozmowy (nie)wygodne". W trakcie wywiadu z Mariuszem Szczygłem opowiedziała o sytuacji, która jest na granicy polsko-białoruskiej. Aktorka skomentowała też obecny rząd. Stwierdziła też, że mimo składanych obietnic nic się nie zmieniło.

To jest największy wstyd dzisiejszych czasów w Polsce i coś dla mnie niezrozumiałego, rozczarowującego i bolesnego. Wszyscy wierzyliśmy, że po przejęciu władzy przez partie prodemokratyczne coś się zmieni. Co więcej, ci politycy to deklarowali. Pamiętam takie deklaracje również z ust dzisiejszego premiera, że bezpieczeństwo nie wyklucza humanitaryzmu i kiedy obecna władza przejmie stery, to zrobi też porządek z draństwem, które ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej - powiedziała aktorka.