Maja Ostaszewska jak Doda. Gorące fotki 53-latki rozpaliły wyobraźnię! Fani nie wytrzymali

Maja Ostaszewska rozpaliła wyobraźnię. Takiej fotki nie powstydziłaby się nawet Doda

Maja Ostaszewska znana jest nie tylko z kapitalnego warsztatu aktorskiego, lecz także z tego, że nie owija w bawełnę, gdy mówi o ważnych sprawach społecznych. Po ostatnich wyborach parlamentarnych wydaje się jednak, że Maja Ostaszewska nieco przycichła, choc nadal potrafi zaatakować polityków, broniąc swoich - często dość radykalnych - poglądów. Kilka miesięcy temu oberwało się nawet Donaldowi Tuskowi! Maja Ostaszewska jednak to przede wszystkim aktorka. Akurat co do jej umiejętności artystycznych, nikt raczej nie może się przyczepić. W końcu nie przypadkiem 53-letnia aktorka dwukrotnie otrzymała Orła za pierwszoplanowe role kobiece (w filmach "Jack Strong" i "Body/Ciało"). Teraz Maja Ostaszewska postanowiła przypomnieć o swojej profesji. Zrobiła to w stylu, którego nikt się nie spodziewał! Aktorka pokazała swoje zdjęcia w różnych kreacjach. Jedno z nich szczególnie mocno rozpaliło wyobraźnię fanów. Takiej fotki nie powstydziłaby się nawet Doda, która regularnie wrzuca do sieci swoje bardzo odważne fotografie, które odsłaniają niemal wszystko.

Maja Ostaszewska zachwyciła fanów: "Piękna wszędzie, zjawiskowa, bogini"

Doda ostatnio pokazywała swoje fotki z treningu na siłce. Stanik, który miała na sobie piosenkarka, spłatał figla i odsłonił spory kawał biustu. Strój Mai Ostaszewskiej akurat tę część ciała lepiej zasłania, ale za to świetnie widać całe zgrabne nogi aktorki. No i generalnie kostium, który odziała, rozpala wyobraźnię! Maja Ostaszewska fotki wrzuciła na Instagrama z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

Z mojej garderoby w @nowy_teatr najlepsze życzenia z w Międzynarodowym Dniu Teatru dla Wszystkich, którzy go współtworzą! Artystów, ekip technicznych, produkcji, absolutnie Wszystkich pracowników, krytyków, dziennikarzy kulturalnych i Was kochani Widzowie. Bez Was, waszego odzewu, wspaniałej energii zwrotnej, jaką nam dajecie, nie byłoby nic. Kochajmy Teatr! Niech Żyje!

- napisała aktorka, a fani nie wytrzymali, gdy zobaczyli jej zdjęcia.

Piękna wszędzie, zjawiskowa, bogini; Wszystkie odsłony pani są urzekające; Pięknie w każdej kreacji; Śliczna jak zawsze

- komentowali zachwyceni użytkownicy Instagrama. A Wam bardziej podobają się fotki Dody czy Mai Ostaszewskiej?

W galerii prezentujemy zdęcia Mai Ostaszewskiej z garderoby i inne

