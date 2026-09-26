Izabella Krzan w słońcu chętnie zrzuca ubrania! Ma sporą kolekcję minibikini!

Izabella Krzan: Od Miss Polonia do gwiazdy TVN

12 listopada 2016 roku Paulina Krupińska przekazała bursztynową koronę swojej następczyni. Tym samym Izabella Krzan dołączyła do długiej listy laureatek konkursu Miss Polonia. Piękna modelka prosto z finału weszła na show-biznesowe salony. Bardzo szybko upomniała się o nią telewizja. Od 2017 do końca 2024 roku była gwiazdą TVP. Prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie", "Koło Fortuny" czy "Czar par".

Po zmianach w TVP Izabella Krzan na rok przeszła do Kanału Zero. Jesienią 2024 roku została prezenterką stacji TVN Style, a z czasem przeskoczyła do głównej stacji. Tam najpierw została reporterką "Dzień Dobry TVN", a w pod koniec czerwca ogłoszono, że razem z Janem Pirowskim zasilili skład prowadzących. Zastąpiła również Darię Ładochę w roli prowadzącej format "Azja Express".

Modelka jest znana ze swojego luzu przed kamerą, a także świetnego kontaktu z drugim człowiekiem. Od od razu zyskała sympatię fanów programu i stała się ulubienicą widzów. Obecnie jest jedną z największych gwiazd TVN-u.

Zobacz również: Polskie gwiazdy po 50. też chętnie zrzucają ciuszki. Nawet minibikini im niestraszne!

Izabella Krzan jest wielką fanką bikini!

Izabella Krzan znakomicie czuje się w świetle reflektorów. Doświadczenie w modelingu oraz tańcu z pewnością jej w tym pomogło. Regularnie bierze udział w kampaniach reklamowych, gdzie musi odsłaniać nieco więcej ciała. Jest twarzą znanej bieliźnianej marki. Na Instagramie obserwuje ją niemal 370 tysięcy osób.

Piękna prezenterka chętnie zamieszcza zdjęcia oraz nagrania zza kulis swojej pracy. Nie brakuje też bardziej prywatnych kadrów. W tym takich, na których można podziwiać jej wyćwiczoną sylwetkę w niemal pełnej krasie! Przeglądając jej Instagrama nie trzeba długo przewijać, by znaleźć fotki w bikini. Wzbudzają one entuzjazm fanów, którzy nie szczędzą Izie komplementów.

Gospodyni "Azja Express" podróżuje nie tylko w celach zawodowych, a do walizki zawsze pakuje po kilka kompletów kusych strojów kąpielowych. By zachować figurę modelki Izabella Krzan wylewa na siłowni siódme poty. Nic więc dziwnego, że tak chętnie chwali się efektami intensywnych treningów!

Zobacz również: Izabella Krzan odsłania wdzięki w minibikini! Pokazała się w pełnej krasie!

39

Sonda Lubisz Izabellę Krzan? TAK NIE