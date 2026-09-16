Izabella Krzan zrzuciła ciuszki i wskoczyła w mikrobikini! Odsłoniła dużo więcej niż zwykle!

Izabella Krzan wyleciała z polski w poszukiwaniu ciepła

Izabella Krzan (31 l.) to trzecia z kolei Miss Polonia, która po zdobyciu tytułu od razu weszła do świata mediów. Jest przykładem udanego przejścia z wybiegu na ekrany. Karierę w telewizji zaczęła niemal od razu po zdobyciu tytułu miss. Od 2017 do końca 2024 roku była gwiazda Telewizji Polskiej. Po pożegnaniu z publicznym nadawcą na chwilę dołączyła do Kanału Zero.

Obecnie wyrasta na jedną z największych gwiazd TVN-u. Ze stacją związała się w na początku 2025 roku. Najpierw dołączyła do ekipy reporterów "Dzień Dobry TVN", a kilka tygodni później zastąpiła Darię Ładochę w roli prowadzącej "Azja Express". Niedawno awansowała na pozycję prowadzącej śniadaniówki.

Izabellę Krzan można obecnie podziwiać nie tylko w nowym sezonie "Azji Express", ale również na Instagramie. Piękna prowadząca postanowiła bowiem uciec przed polską jesienią w cieplejsze kraje. Relacją z wyjazdu tradycyjnie pochwaliła się w sieci. Korzystając ze słonecznej pogody Krzan postanowiła zrzucić ciuszki i wskoczyć w kuse bikini.

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Izabella Krzan wskoczyła w kuse bikini

Malutkie skrawki materiału nie pozostawiały za wiele dla wyobraźni. Izabella pokazała się internautom niemal w pełnej krasie. Jej wysportowana sylwetka robi ogromne wrażenie! Za kilka tygodni minie dziesięć lat od kiedy otrzymała koronę Miss Polonia, ale dziś również mogła by śmiało wziąć udział w konkursie piękności.

Izabella Krzan ciężko pracuje na swoją zjawiskową figurę! Nigdy nie ukrywała, że ruch jest ważną częścią jej życia. W młodości grała w siatkówkę na pozycji atakującej. To właśnie m.in. zamiłowaniu do sportu oraz rozsądnemu podejściu do diety ma figurę, której wiele osób może jej pozazdrościć.

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