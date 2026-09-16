Agnieszka Perepeczko na zdjęciu z młodości kusi w panterkowym wdzianku! Co za figura!

Agnieszka Fitkau-Perepeczko zachwycała na ekranie oraz wybiegach mody

Agnieszka Fitkau-Perepeczko (84 l.) na początku lat 70. rozpoczęła karierę aktorską. Przez lata obecności w polskim show-biznesie dała się poznać nie tylko dzięki rolom filmowym i telewizyjnym, ale również charakterystycznej osobowości. Jej charakterystyczna uroda i charyzma szybko przyciągnęły uwagę fotografów oraz uwagę niezapomnianego Marka Perepeczko.

W połowie lat 70. za namową brata rozpoczęła współpracę jako modelka z kultową marką Moda Polska. Gdy w 1976 roku piękna modelka otrzymała szansę na wyjazd do Australii, nie wahała się za długo. Na początku lat 80. na stałe zamieszkała w Melbourne. Nie zapomina jednak o ojczyźnie. Agnieszka Fitkau-Perepeczko regularnie wraca do Polski i chętnie bierze udział w branżowych wydarzeniach. Wróciła również do "M jak miłość".

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Agnieszka Fitkau-Perepeczko pokazała zdjęcie z młodości

Poza aktorstwem zajmuje się pisarstwem - jest autorką książek i publikacji o tematyce związanej m.in. ze stylem życia, urodą i zdrowiem. Agnieszka Fitkau-Perepeczko bardzo aktywnie działa w sieci, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami, spojrzeniem na życie i doświadczeniami zdobytymi podczas wieloletniej kariery.

W środowe popołudnie postanowiła cofnąć się w czasie i zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z młodości. A dokładnie z 1985 roku.

1985...Melbourne bal kostiumowy u przyjaciół - napisała pod zdjęciem.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko postanowiła przebrać się za panterę. Miała na sobie kuse body w panterkowy wzór, rękawiczki do kompletu oraz czarne kabaretki. Na twarzy domalowała sobie kocie wąsy, a na głowę nałożyła opaskę z uszkami.

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QUIZ Kiepscy i 13. posterunek. Nieżyjące gwiazdy. Kogo grali Feldman, Perepeczko i Kotys? Pytanie 1 z 13 Krystyna Feldman w "Kiepskich" grała" Babkę Kiepską Babkę Paździochową Listonoszkę Następne pytanie